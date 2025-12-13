Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.12 комментариев
Синоптики сообщили о приходе циклона с ураганным ветром на Дальний Восток
В трех регионах Дальнего Востока на выходных ожидаются метели и усиление ветра, местами до ураганных значений.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о скором воздействии циклона на Дальний Восток, передает РИА «Новости».
В Магаданской области, на Чукотке и Камчатке к концу недели синоптики прогнозируют интенсивные снегопады и резкое усиление ветра.
Порывы ветра в отдельных районах достигнут 30 метров в секунду, а в южной части Камчатки в период 13–14 декабря возможны скорости до 33 метров в секунду.
Вильфанд пояснил, что такими показателями характеризуется ураганный ветер.
Он также отметил, что традиционно осенью активность циклонов над Тихим океаном влияет на климат в прибрежных зонах, провоцируя понижение температуры и определяя погодные аномалии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и области после обеда ожидается резкое похолодание с переходом дождя в снег и первой метелью в этом сезоне.
На выходных в столице и регионе ожидаются морозные ночи до минус девяти градусов. Снег пройдет повсеместно, установится зимняя погода.