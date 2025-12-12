Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Синоптики сообщили о первом серьезном похолодании и метели в Москве
Гидрометцентр сообщил о резком переходе Москвы на минусовую температуру
После обеда в столице и области ожидается стремительное снижение температуры с переходом дождя в снег и первой в этом сезоне метелью.
Резкое похолодание начнется в Москве и Подмосковье после 15.00 мск, передает ТАСС.
По данным Гидрометцентра, температура сначала достигнет нуля, а затем опустится в отрицательные значения. «Достижение температуры воздуха нулевой отметки, а затем и переход в сторону отрицательных значений ожидается в период с 15.00 до 18.00 мск», – сообщили синоптики.
В ближайшие часы воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов, а вечером ожидается понижение температуры до минус 3 градусов. На главной метеостанции Москвы уже зафиксировано плюс 4,9 градуса, а в центре столицы – до 5,7 градусов выше нуля.
Днем ожидается начало дождя, который перейдет в снег, возможен налипающий мокрый снег на провода и деревья. В течение дня усилится северо-западный ветер до 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Вечером возможна первая с начала зимы метель.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Москву и область ждет «сложная и опасная погода». Причиной этого станет прохождение выраженного фронтального раздела, который спровоцирует ухудшение видимости, мокрый снег, дождь и сильную гололедицу. Сложности ожидаются не только у автомобилистов, но и у пешеходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам морозные и снежные выходные. На Русской равнине в ближайшие дни прогнозируется серия температурных рекордов.
