Синоптики сообщили о первом серьезном похолодании и метели в Москве

Гидрометцентр сообщил о резком переходе Москвы на минусовую температуру

Tекст: Мария Иванова

Резкое похолодание начнется в Москве и Подмосковье после 15.00 мск, передает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, температура сначала достигнет нуля, а затем опустится в отрицательные значения. «Достижение температуры воздуха нулевой отметки, а затем и переход в сторону отрицательных значений ожидается в период с 15.00 до 18.00 мск», – сообщили синоптики.

В ближайшие часы воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов, а вечером ожидается понижение температуры до минус 3 градусов. На главной метеостанции Москвы уже зафиксировано плюс 4,9 градуса, а в центре столицы – до 5,7 градусов выше нуля.

Днем ожидается начало дождя, который перейдет в снег, возможен налипающий мокрый снег на провода и деревья. В течение дня усилится северо-западный ветер до 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Вечером возможна первая с начала зимы метель.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Москву и область ждет «сложная и опасная погода». Причиной этого станет прохождение выраженного фронтального раздела, который спровоцирует ухудшение видимости, мокрый снег, дождь и сильную гололедицу. Сложности ожидаются не только у автомобилистов, но и у пешеходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам морозные и снежные выходные. На Русской равнине в ближайшие дни прогнозируется серия температурных рекордов.

Жителей Московского региона ранее предупредили о резком похолодании.



