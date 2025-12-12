Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Путин и Эрдоган завершили переговоры на форуме в Ашхабаде
Переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом завершились в Ашхабаде.
Встреча продолжалась почти полтора часа на полях Международного форума мира и доверия, передает ТАСС.
Сначала президенты провели обсуждение с участием делегаций, затем продолжили общение в узком составе. Уже после завершения официальной части Путин ненадолго пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который проводил российского лидера до выхода к кортежу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты в ходе беседы обстоятельно обменялись мнениями по «украинским делам, по региональным делам, по международным делам».
В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет. К ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
Песков ранее сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили развитие отношений России и Турции, а также отметили отсутствие проблем в отношениях двух стран.