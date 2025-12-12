Путин и Эрдоган провели встречу на форуме в Ашхабаде

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде, передает РИА «Новости».

Встреча лидеров России и Турции состоялась на международном форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, а также посвященном 30-летию нейтралитета Туркмении.

Прошлая очная встреча президентов состоялась в сентябре на саммите ШОС в Китае. В ноябре Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, где также затрагивали тему урегулирования конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поддержать дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине.

Россия оценила намерение Турции выступать посредником в мирных переговорах и поддерживает такие инициативы Анкары.