Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Суд передал имущество экс-главы района на Кубани Леся государству
Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-главы Крымского района Сергея Леся и еще 11 человек, среди которых его родные и знакомые, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Геленджикский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще к 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми. Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки», – подчеркивается в сообщении суда, передает ТАСС.
В итоге государству передадут автомобили, здания и участки земли, принадлежавшие фигурантам дела. Подробности о стоимости и количестве изъятых у Лесиц и других лиц объектов не раскрываются. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу администрации Крымского района Сергея Леся до 29 ноября 2025 года.
Глава Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в махинациях с землей.