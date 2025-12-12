Суд передал имущество экс-главы района на Кубани Леся государству

Tекст: Дарья Григоренко

«Геленджикский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще к 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми. Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки», – подчеркивается в сообщении суда, передает ТАСС.

В итоге государству передадут автомобили, здания и участки земли, принадлежавшие фигурантам дела. Подробности о стоимости и количестве изъятых у Лесиц и других лиц объектов не раскрываются. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу администрации Крымского района Сергея Леся до 29 ноября 2025 года.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в махинациях с землей.