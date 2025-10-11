Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Задержан глава Крымского района Краснодарского края Лесь
Глава Крымского района Краснодарского края Лесь задержан за махинации с землей
В Крымском районе Краснодарского края задержан руководитель района Сергей Лесь по подозрению в злоупотреблениях, связанных с распределением земельных участков.
В правоохранительных органах сообщили, что глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в сфере земельных отношений, передает ТАСС.
Против задержанного Леся было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Краснодаре задержали бывшего и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова по подозрению в хищении гуманитарной помощи.
До этого бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов был арестован по делу о взятке.
Главу ДОСААФ Краснодарского края также арестовали за злоупотребление полномочиями.