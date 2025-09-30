Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
В Краснодаре задержали экс-замгубернатора Власова по подозрению в хищениях
Бывшего и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова подозревают в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд участников спецоперации, сообщили в правоохранительных органах.
Информацию о задержании бывшего и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова по подозрению в хищении гуманитарной помощи подтвердили в правоохранительных органах, передает РИА «Новости» .
Источник сообщил: «Да, задержан».
По предварительным данным, Власова подозревают в хищении средств целевой субсидии, предназначенной для обеспечения участников спецоперации на Украине. Сумма хищения может составлять особо крупный размер.
В понедельник в его кабинете прошли обыски. В этот же день на заседании расширенного совета атаманов Власов объявил о своем уходе на СВО и сообщил о сложении полномочий вице-губернатора с 29 сентября.
Александр Власов стал атаманом Кубанского казачьего войска в 2021 году.
Президент России Владимир Путин в марте 2023 года присвоил ему высший чин казачьего генерала.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов ранее был арестован по делу о взятке.