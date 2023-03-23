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Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска
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Президент Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского войскового казачьего общества Александру Власову.
Документ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу Путина, высший чин казачьего генерала присвоен атаману Кубанского войскового казачьего общества Александру Власову.
Ранее всероссийский атаман рассказал о роли казаков в возвращении Крыма в состав России.
Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ
Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.
Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.
Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
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Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.
По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».
Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.
Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
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Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.
Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».
При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».
«Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.
Кадыров предложил продемонстрировать на Западе последствия уранового заражения
Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территории самих стран Запада
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Чтобы у стран Запада пропало желание рассуждать об отсутствии угрозы уранового заражения из-за снарядов с обедненным ураном, последствия такого заражения следовало бы продемонстрировать на их же территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил в Telegram, что Великобритания «чуть ли не хвастается» планами передать Украине снаряды с обедненным ураном. При этом на Западе «успокаивают» – «мол, это не радиоактивный уран». «Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше», – заявил Кадыров.
По его словам, «враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны». «Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» – говорится в сообщении главы Чечни.
Напомним, британские власти сообщили, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Глава Российского государства Владимир Путин указал, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
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Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Пленный рассказал об отправке Киевом инвалидов на передовую
Украинский военнопленный Иванников рассказал об отправке Киевом на передовую людей с инвалидностью
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Из-за нехватки людей в подразделениях вооруженных сил Украины на передовые позиции отправляют даже с инвалидностью, сообщил военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый в плен под Белогоровкой в ЛНР.
Иванников предположил, что украинские медкомиссии «заточены под то, чтобы все здоровые были», даже если речь идет о людях с «серьезными болезнями». Подразделение Иванникова, которое находилось в тылу, расформировали, так как не хватало людей, и отправили на передовые позиции.
По его словам, в подразделении остались только старые и больные. «У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали», – приводит его слова РИА «Новости».
Иванников сообщил, что у него самого «куска легкого нет, одышка, и все знали об этом». В подразделении среди его знакомых человек пять были с инвалидностью, сказал он. Иванников пояснил, что сперва их ставили на должности без физических нагрузок, но «в конце всех забрали, всех кинули на передовую». По его словам, украинская армия несет значительные потери на Кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.
Напомним, Washington Post пишет, что колоссальные потери вынуждают Киев бросать в бой неподготовленных новобранцев. ВСУ испытывают «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал полицейский
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области в четверг утром, пострадал полицейский, сообщила горадминистрация.
В Telegram-канале администрации уточняется, что инцидент произошел около 7.30 на улице Крупской, пострадал сотрудник полиции – он госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.
В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства происшедшего.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина готовит армию БПЛА для ударов по Запорожской области.
Эксперт: Снаряды с обедненным ураном нужны ВСУ для уничтожения российских танков
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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На слушаниях в Сенате США Блинкена обвинили в прокси-войне на Украине
Выступление Блинкена в Сенате США оказалось прервано требованием активистки прекратить прокси-войну на Украине
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
Слушания в комитете Сената США по иностранным делам с участием Блинкена должны были начаться, когда с задних рядов зала Бенджамин заявила, что глава Госдепа не выполняет свою работу. Она потребовала от Блинкена «быть дипломатом», способствовать урегулированию ситуации на Украине и «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту», передает РИА «Новости».
В заседании был объявлен короткий перерыв. Когда полиция выводила Бенджамин из зала, та заявила: «Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?». В лифте, находясь под конвоем, Бенджамин назвала «пародией» 10-минутную встречу Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, Блинкен «должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их».
Бенджамин считает, что урегулировать ситуацию на Украине нужно с помощью переговоров, отправка оружия проблему не решит. Госдепу же, по ее словам, требуются настоящие дипломаты. Она также считает, что бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона.
Напомним, Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Медведев призвал не преувеличивать значение БПЛА в ситуации на Украине
Зампред Совбеза Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников в украинском конфликте
Не нужно преувеличивать значение БПЛА в украинском конфликте, основные сражения проходят с участием реальных людей на земле, выразил мнение зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, только «в кино или у Илона Маска» вся суть сводится к войне машин, в то время как нынешнее сражение является высокоточным, оно невозможно без человеческого фактора, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза рассказал, что в России необходимо создать полную линейку собственных ударных БПЛА.
«Несколько образцов, которые идут в серию, у нас существуют, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев», – отметил он.
Кроме того, Медведев назвал великолепным качество российских «дронов-камикадзе».
«Разведывательные беспилотники у нас нормальные, и мы наладили их производство, что работает очень хорошо – достаточно посмотреть на Telegram-каналы военкоров или репортажи из армии, – это так называемые барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе», – сказал он.
Политик добавил, что барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на «Калашникове», связанных с ним предприятиях, «показывают великолепное качество».
По его словам, Москва в последние годы отставала от других в развитии беспилотников, однако в данный момент у Москвы уже есть нормальные разведывательные аппараты и отличные барражирующие боеприпасы.
«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», – подчеркнул он.
Медведев добавил, что сейчас России нужно сделать линейку ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».
Резюмируя, зампред заметил, что не нужно думать, что зарубежные дроны идеальны, даже Bayraktar.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper.
На Камчатке решили создать именной батальон для участия в СВО
На Камчатке решили создать именной батальон для участия контрактников в СВО
Именное подразделение будет создано на Камчатке, в его состав войдут контрактники для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба правительства края.
По информации главы областного правительства Владимира Солодова, основное внимание будет акцентировано на специальной подготовке бойцов, после чего они отправятся в зону проведения СВО. В случае, если россиянин решит заключить контракт для прохождения военной службы, подготовка займет пару месяцев, так как от этого зависят безопасность и эффективность выполнения поставленных задач, передает ТАСС.
Планируется, что после формирования, обучения и боевого слаживания батальон войдет в состав ВС России для выполнения боевых задач в зоне СВО. Для этих целей будет создан полноценный учебный центр на базе военного полигона Радыгино.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.
Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных
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Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных.