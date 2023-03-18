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Всероссийский атаман рассказал о роли казаков в возвращении Крыма в состав России
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Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказал, что возвращение Крыма изменило ход истории, определив вектор развития многополярного мира, а казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма и Севастополя в состав России.
Он рассказал, что в 2014 году тысяча казаков Кубани во главе с атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой переправились через Керченский пролив.
«До прихода основных сил – 500 кубанских казаков с оружием в руках живым щитом стали на границе с Херсонской областью – на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав бандеровцам возможности прорваться на территорию Республики Крыма и Севастополя. Остальные 500 казаков Кубани блокировали украинские воинские части, досматривали поезда, охраняли не только общественный порядок, но и в круглосуточном режиме – здания Правительства и Верховного Совета Республики Крым», – рассказал Долуда.
Он добавил, что казаки, охраняя избирательные участки во время референдума в Крыму, обороняя перешейки, соединяющие полуостров с материковой частью Украины, приблизили Крымскую весну и помогли местным жителям.
События марта 2014 года стали началом возрождения былой государственной и экономического развития России.
Николай Долуда выразил уверенность, что вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приблизят общую победу во имя Крымской весны.
Отец Началовой назвал общую ошибку его дочери и Костомарова
Отец Началовой Виктор Началов заявил, что Костомаров попал в ту же ловушку, что и Юля
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в ту же ловушку, что и певица Юлия Началова. Их главная ошибка в том, что они не сразу обратились к врачам, заявил отец артистки, продюсер Виктор Началов.
Началов отметил, что серьезные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и с лечением, пишет «СтарХит».
«Мне слишком хорошо понятна эта ситуация: хоть со дня гибели дочки прошло уже четыре года, я помню, словно все было вчера. Роман, как и Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда», – добавил отец артистки.
По его словам, Роман «попал в ту же ловушку», что и Юлия, решил, что его заболевание пройдет само: дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде. Но иногда на первый взгляд пустяковое недомогание может превратиться в тяжелую болезнь, поэтому нужно вовремя реагировать – это урок, который должны усвоить все, добавил Началов.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, он находится в сознании. Продюсер Илья Авербух также заявил, что Роман Костомаров начал чувствовать себя чуть лучше.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. После этого некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы бывшего мужа, в итоге мужчине пришлось обратиться за юридической помощью. Позже лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров раскрыл истинную причину смерти певицы: артистка до последнего отказывалась оперировать пораженную гангреной ногу.
Названы причины появления в воде Николаева «яда замедленного действия»
Водоочистная система Николаева оказалась в катастрофическом состоянии
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На замену водопроводных труб в Николаеве нужны миллиарды гривен, потому что закачка соленой воды из лиманов погубила систему водоснабжения города, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. О том, что вода в городе стала «ядом замедленного действия», заявила бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова.
«Причины проблем с водоснабжением Николаева заключаются в повреждении водопроводных труб в апреле 2022 года. Инфраструктура пострадала после обстрелов Херсона вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева. В результате был поврежден водовод из Днепра, и город остался без питьевой воды. После этого было принято ошибочное решение снабжать Николаев фактически соленой водой из лимана», – говорит Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского облсовета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Водозабор нужно было наладить из реки Южный Буг в десяти километрах вверх по течению, тогда в трубы поступала бы пресная вода. «На протяжении последних месяцев власти Николаева закачивают в водопроводную сеть соленую воду, которая разрушает не только сами трубы, но и очистные сооружения, не рассчитанные на подобную фильтрацию. Соли фактически погубили канализационные фильтры. Все это привело к тому, что вода в городе непригодна для использования из-за высокого содержания солей и металлов. Даже если подать чистую воду в трубы, на выходе она будет ржавой и опасной для здоровья», – отмечает собеседница.
Для решения проблемы необходимо заменить сотни километров труб на территории Николаева. На это потребуется около трех млрд гривен (более 81 млн долларов). «Пока средств хватает на то, чтобы латать отдельные участки трубопровода, но радикального решения проблемы нет, никто не собирается вкладывать такие деньги. Власть устраивает нынешнее положение дел. В результате сотни тысяч людей остаются без нормальной питьевой воды», – подчеркнула Шеслер.
О проблемах с водоснабжением Николаева хорошо известно. Но в последнее время появляется все больше жалоб на качество воды, потому что оно постоянно ухудшается. Как пишет в соцсетях бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, из труб течет «яд замедленного действия». По ее словам, вода гоняется «по кругу», но из-за плохой очистки «вполне вероятно, мы потребляем сливные фекальные отстойники».
Она также пишет, что обращаться к главе города Александру Сенкевичу бессмысленно, потому что ему «невыгодно налаживать нормальное водоснабжение», а ее попытки обратить внимание главы Николаевской области Виталия Кима на эту проблему пока безуспешны.
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США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с MQ-9 Reaper
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с упавшим в Черное море дроном Reaper
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США изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk после инцидента с беспилотником Reaper, который упал в Черное море, следует из данных с портала Flightradar24.
Согласно данным на портале, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл один из стратегических беспилотников США, которые регулярно выполняют разведывательные вылеты с базы на Сицилии в район российского Крыма. Это первый полет Global Hawk над Черным морем после инцидента с Reaper, и в этот раз маршрут беспилотника существенно изменен, передает РИА «Новости».
Из треков полета следует, что сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем Global Hawk предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее подобных маневров Global Hawk не совершали. Затем беспилотник отправился в воздушное пространство над Черным морем, где обычно эти летательные аппараты дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма, иногда до 24 часов. Однако в этот раз удаление маршрута беспилотника от самой южной точки Крыма существенно увеличилось – если ранее в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80–100 км, то сейчас беспилотник прошел мимо южного побережья Крыма на минимальном расстоянии 150 км.
Также был изменен основной район барражирования над Черным морем – в текущем полете американского беспилотника он был расположен не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее – ближе к Новороссийску и Сочи.
В настоящее время Global Hawk продолжает полет над Черным морем в сторону Румынии.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
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Медведев вывесил рулон туалетной бумаги в ответ на ордер суда в Гааге
Медведев отреагировал на выдачу МУС ордера на арест Путина
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на пятничное решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге эмодзи с изображением туалетной бумаги.
«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», – написал он в своем англоязычном Twitter (заблокирован в России), передает ТАСС.
МУС ранее выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС считает, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
В Кремле прокомментировали поставку Польшей истребителей Украине
Песков: Поставка Польшей истребителей Украине доставит дополнительные беды самим украинцам
Поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что это еще один пример того, как страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
«Поставка техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», – сказал представитель Кремля.
Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
Названы варианты применения Украиной польских и словацких МиГ-29
Военный эксперт: Киев использует польские и словацкие МиГ-29 для прикрытия объектов энергетики
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Если ВСУ разместят всю эскадрилью польских и словацких МиГ-29 вблизи линии фронта, то самолеты проживут всего несколько недель. Поэтому украинское командование, скорее всего, будет использовать их для прикрытия объектов вне фронта и для сопровождения эпизодических атак. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Для противника это логичная поставка. В отличие от западных истребителей, украинские летчики хорошо знают МиГ-29. Им не нужно проходить многомесячные курсы, они смогут практически сразу начать эксплуатацию истребителей», – пояснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
«Думаю, их перебросят из Польши и Словакии на аэродромы в Западной Украине – Стрый, Чертков или Коломыя. Возможно, что-то разместят в Виннице, где расположен штаб воздушных сил ВС Украины. Если поступить иначе, то вблизи линии фронта эта эскадрилья проживет не больше пары недель», – добавил собеседник.
«Допускаю, что командование противника использует самолеты для прикрытия важных промышленных и энергетических районов. Вне зоны боевых действий МиГ-29 могут сбивать, например, ракеты, самолеты, вертолеты, другие аэродинамические и баллистические цели. Также возможна поддержка с воздуха некоторых эпизодических атак», – указал эксперт.
«Хватит ли этого количества самолетов ВСУ для контрнаступления? Нет. МиГ-29, конечно, может работать и по наземным целям – танкам, зенитным установкам, пехоте. Но плотность нашей ПВО в зоне СВО не позволит эскадрильи МиГ-29 прожить у фронта больше нескольких недель. Зато политический эффект от этой поставки, думаю, будет огромен. Украинские и западные СМИ несколько дней будут трубить об «усилении авиации ВСУ», – добавил аналитик.
«Что нужно делать России? Если наша разведка засечет время и место доставки самолетов – то можно сразу нанести удары, чтобы предотвратить их введение в строй. Впрочем, если истребители все-таки окажутся на фронте, то наши средства ПВО без особого труда будут уничтожать украинские истребители. То же самое сделает и истребительная авиация ВКС России», – отметил собеседник.
В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство страны приняло решение передать ВСУ истребители МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом решении Хегер сообщил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает издание Novy Cas. По его словам, все члены правительства поддержали этот шаг, а передача оружия не противоречит конституции Словакии.
В то же время начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек заявил, что у его страны в последние годы были проблемы с наличием запчастей и пилотов для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос о том, что с самолетами необходимо найти какое-то решение. Министр обороны Ярослав Надь в свою очередь напомнил, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами, передает РБК.
При этом накануне глава Польши Анджей Дуда также заявил о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщала газета Rzeczpospolita. «Мы буквально сейчас отправляем эти МиГи на Украину. У нас в наличии есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 90-х годов из запасов армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», – сообщил глава Польши.
В ближайшие дни Украине передадут четыре самолета в полностью рабочем состоянии, добавил Дуда. Он также сообщил, что к дальнейшей передаче «готовят» еще несколько истребителей. «Им на смену придут новые FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаем в конце года. Затем – эскадрильи самолетов F-35. В ближайшие годы весь этот ресурс будет пополняться, модернизироваться», – цитирует польского президента «Коммерсант».
На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставка некоторыми странами НАТО истребителей для ВСУ повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине. Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. При этом противник активно перебрасывает авиацию на Запорожское направление.
В свою очередь бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della sera он предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым».
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Вассерман объяснил несуразность рассказа жены Зеленского про сбитый консервной банкой дрон
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Если изучить особенности поведения беспилотников, то становится очевидно, что ни один дрон сбить банкой с помидорами с балкона невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя интервью Елены Зеленской американскому телевидению, в ходе которого она поделилась рассказом о «героической» киевлянке.
В эфире американского телеканала MSNBC жена украинского президента Елена Зеленская рассказала историю о киевлянке, которая со своего балкона увидела российский дрон, после чего сразу же схватила банку с помидорами и «убила» ею аппарат. В Сети высказывание первой леди Украины высмеяли.
«Этому анекдоту уже больше полугода. Судя по тому, что его повторяют, есть люди, которые его не слышали. Теоретически, конечно, можно попасть банкой в какую-нибудь летающую мелочь, находящуюся в нескольких метрах. Но какой смысл вести беспилотник в нескольких метрах от жилого дома, так до сих пор никто не смог объяснить», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что беспилотники есть двух видов: камикадзе и наблюдатели. Камикадзе – беспилотник, содержащий собственный боевой заряд. Его нацеливают на нечто важное, и когда он приближается к цели, то взрывается. Депутат отмечает, что скорость камикадзе очень высокая, чтобы его было непросто сбить. Естественно, схватить банку с помидорами и попасть в такой дрон однозначно невозможно – попросту на все не хватит времени.
Дроны-наблюдатели, продолжает собеседник, держатся на достаточной высоте, чтобы в их поле зрения попадало как можно больше, и они таким образом могли эффективно отслеживать обстановку. Такой аппарат, как правило, держится поодаль от жилых объектов. Банку с помидорами на таком расстоянии с балкона просто не добросить.
«Именно эти общеизвестные любому интересующемуся военным делом особенности поведения беспилотников и привели к тому, что над этой историей хохотали все сколько-нибудь грамотные люди, еще когда ее в первый раз огласили», – заключил Вассерман.
Отметим, что историю о киевлянке, которая героически уничтожила российский дрон банкой с помидорами, изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
В Сети высмеяли жену Зеленского за рассказ о сбившей дрон банкой с помидорами киевлянке
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В Сети высмеяли жену украинского президента Елену Зеленскую, которая в эфире MSNBC рассказала о киевлянке, сбившей российский дрон банкой с помидорами.
«Самоотверженная» украинская женщина «сбила российский беспилотник, метнув в него банку с помидорами». Об этом жена Зеленского поведала в одном из новостных шоу в эфире MSNBC: «Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и убила этой банкой этот дрон».
Между тем пользователи соцсетей на Западе высмеяли Зеленскую.
«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки», – написал один из подписчиков, передает RT.
«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы еще наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность», – считает другой пользователь.
Еще один подписчик соцсетей предложил отправлять на Украину банку помидоров или соленых огурцов вместо оружия. «По крайней мере, их тоже можно есть», – заключил читатель.
Историю о «героической» украинке изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.
Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
Индия ввела ограничения на пребывание туристов из России
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В Индии обновили правила пребывания в стране по электронным туристическим визам для россиян, теперь максимальная продолжительность пребывания не должна превышать 180 дней в течение одного календарного года, сообщило посольство России в Индии.
Посольство России в Twitter (заблокирован в России) написало, что период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней, передает РИА «Новости».
В дипмиссии добавили, что официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз предоставило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.
Как указали в посольстве, данные изменения распространяются на уже выданные электронные визы. «Рекомендуем россиянам обновить ранее оформленные документы», – добавили в пресс-службе.
Напомним, в марте прошлого года правительство Индии решило возобновить выдачу туристам из России пятилетних электронных виз.
Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран украинского военного
Глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
«Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
Хуснуллин рассказал о ходе строительства автомобильного кольца вокруг Азовского моря
Вице-премьер Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо
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Строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря планируется завершить в 2024 году, сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя курирующий развитие полуострова вице-премьер Марат Хуснуллин.
«У нас дорога М-4 «Дон» с обходом Аксая в этом году будет завершена, у нас обход Краснодара в этом году будет завершен, и в конце 2023 года – часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024 году еще часть до Керченского моста будет полностью построена. Четырехполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», – сказал он, передает ТАСС.
По его словам, на всем Черноморском побережье проектируется и строится 46 очистных сооружений с возможностью очистить 1 млн 200 тыс. кубов в сутки. Это беспрецедентная программа, она стоит 136 млрд рублей, добавил он.
Также вице-премьер рассказал о реализации программы развития Крыма и Севастополя. «То, что вы в прошлом году, несмотря на такое непростое время, приняли решение до 2027 года продлить эту программу, нам позволяет с уверенностью спланировать строительство еще порядка 500 объектов в двух регионах на ближайшие пять лет. 586 за счет федерального бюджета построено объектов, еще 500 мы поставили в программу – из них 400 проектируется и строится», – уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.