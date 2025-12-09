Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
Путин: Сила России заключается в исторической правоте
Президент России Владимир Путин заявил, что сила страны и ее победы основаны на исторической правоте.
Выступая на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, глава государства отметил: «В этой любви (к Родине – прим. ВЗГЛЯД), в исторической правоте и заключается наша сила и наши победы», передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем.
В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что за время спецоперации на Украине российское общество стало более сплоченным и избавилось от людей, проявивших неискренность по отношению к Родине.