Путин: Сила России заключается в исторической правоте

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, глава государства отметил: «В этой любви (к Родине – прим. ВЗГЛЯД), в исторической правоте и заключается наша сила и наши победы», передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что за время спецоперации на Украине российское общество стало более сплоченным и избавилось от людей, проявивших неискренность по отношению к Родине.