Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
Президент России Владимир Путин занял почетное место пассажира в автомобиле премьер-министра Индии Нарендры Моди, отправившись с ним на неформальную встречу в Нью-Дели.
Путин вместо ожидавшего его автомобиля «Аурус» занял место в белом внедорожнике премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.
Такой жест совершен вопреки традициям в знак особого расположения к индийской стороне. Путин расположился справа от водителя – именно это место по протоколу считается почетным для гостей, поскольку в Индии действует левостороннее движение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Самолет Путина приземлился на этой авиабазе. Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами.