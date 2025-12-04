Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами

Tекст: Дарья Григоренко

Нью-Дели активно готовится к визиту Путина. По пути из аэропорта к месту проживания российского лидера появились плакаты с его портретом и приветствием на русском языке. Также на главных улицах города развеваются флаги России и Индии, в том числе возле монумента «Ворота Индии» и у Хайдарабадского дома, где принимают высоких гостей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пятизвездочный отель ITC Maurya – традиционное место размещения мировых лидеров во время визитов в индийскую столицу – временно закрыт для бронирования. Менеджеры гостиницы подтвердили, что на время пребывания российской делегации новые бронирования невозможны, однако отказались сообщать, будет ли Путин проживать именно здесь. «Мы не имеем права разглашать данные о наших VIP-гостях», – пояснили они, пишет ТАСС.

Стоимость проживания в президентском номере этого отеля, который считается одним из самых роскошных сьютов в Нью-Дели, составляет от 500 до 800 тыс. индийских рупий, что эквивалентно примерно 455-728 тыс. рублей, в зависимости от сезона и спроса. Согласно протоколу, расходы на размещение делегации берет на себя принимающая страна, уточнили в отеле.

Ранее Путин сообщил, что внимание мирового сообщества к предстоящему визиту российской делегации в Индию – явление вполне ожидаемое.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.