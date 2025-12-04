Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Путин: Мир будет следить за визитом российской делегации в Индию
Президент России Владимир Путин сообщил, что внимание мирового сообщества к предстоящему визиту российской делегации в Индию – явление вполне ожидаемое.
В интервью изданию India Today глава государства заявил: «То, что мир будет следить за нашим визитом, здесь ничего особенного нет», передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что интерес к этим переговорам во многом связан с размером экономики Индии.
Ранее Путин сообщил, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди больше нельзя воспринимать как колонию. Президент России заявил, что история отношений между Россией и Индией уникальна.
Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.