  • Новость часаДело о квартире Долиной передали судье Верховного суда
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому мешает неслабеющий рубль
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины зимой
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    Медведев пригрозил ЕС «репарациями в натуральной форме»
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    Роскомнадзор ограничил работу FaceTime
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    15 комментариев
    4 декабря 2025, 11:55 • Новости дня

    Путин: Мир будет следить за визитом российской делегации в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что внимание мирового сообщества к предстоящему визиту российской делегации в Индию – явление вполне ожидаемое.

    В интервью изданию India Today глава государства заявил: «То, что мир будет следить за нашим визитом, здесь ничего особенного нет», передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что интерес к этим переговорам во многом связан с размером экономики Индии.

    Ранее Путин сообщил, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди больше нельзя воспринимать как колонию. Президент России заявил, что история отношений между Россией и Индией уникальна.

    Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (11)
    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования

    Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

    Кремль: Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

    В этом году мероприятие снова объединит традиционный формат общения главы государства с гражданами и журналистами. Особенностью станет и выбор дня недели: впервые событие состоится в пятницу – прежде такими днями были преимущественно четверги, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобный формат впервые был применен в 2020 году, когда раздельное проведение мероприятий оказалось невозможным из-за ограничений, связанных с пандемией. С 2023 года объединенное мероприятие получило официальное название «Итоги года с Владимиром Путиным». В предыдущие годы Кремль дважды отходил от традиции проводить акции в четверг – это произошло в 2016 году и 2021 году.

    Как указали в Кремле, прием вопросов к президенту начнется 4 декабря с 15.00 и будет продолжаться до завершения программы 19 декабря.

    В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет прямую линию без традиционных прямых включений, а граждан призвали присылать свои видеообращения с помощью смартфонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии. Дата большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией, уже определена.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Названа дата визита Путина в Туркмению

    Анонсирован визит Путина в Туркмению 13 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    В середине декабря президент России Владимир Путин примет участие в форуме, приуроченном к 30-летию нейтралитета Туркменистана, который состоится на территории республики.

    Президент России Владимир Путин по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова отправится в Туркмению для участия в форуме Международного года мира и доверия, сообщает ТАСС. Официальная поездка состоится 13 декабря и приурочена к 30-летию объявления постоянного нейтралитета Туркменистана.

    «Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия», – сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что сам туркменский руководитель лично настоял на визите Путина на это важное для страны событие.

    Форум пройдет в Ашхабаде и соберет первых лиц, дипломатов и экспертов, чтобы обсудить вопросы нейтралитета, мира и сотрудничества. Визит Путина в Туркмению станет частью широкого международного диалога по вопросам безопасности и укрепления доверия в регионе.

    Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.


    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время встречи в Кремле обсуждался исключительно вопрос урегулирования ситуации на Украине, без затрагивания других тем.

    Российский президент провел переговоры с двумя представителями США, посвященные исключительно украинскому урегулированию, передает ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение коснулось только проблемы преодоления кризиса на Украине.

    По словам дипломата, встреча прошла вечером в Кремле и носила очень содержательный характер.

    «Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном – можно сказать, полностью – обсуждалась одна проблема – проблема преодоления кризиса на Украине», – заявил он на брифинге.

    Других тем во время переговоров между российской и американской сторонами не поднималось. Подробности содержания дискуссии и имена американских участников встречи не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России заявил, что сообщения об отказе Владимира Путина от мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине некорректны.

    Москва и Вашингтон впервые провели прямой обмен мнениями по мирному плану, при этом Россия получила четыре новых документа для обсуждения. Переговоры России и США по урегулированию кризиса на Украине могут быть более эффективными при полной конфиденциальности обсуждений.

    Россия готова к неограниченному числу встреч с представителями США для достижения мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин начнет визит в Индию с неформального разговора с Моди

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Президент России вечером по прибытии в индийскую столицу встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в его резиденции, передает ТАСС.

    Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, это мероприятие пройдет в закрытом формате и организовано в формате тет-а-тет.

    «Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате «тет-а-тет», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, такие встречи считаются ключевым элементом официального визита, поскольку в личных доверительных переговорах обсуждаются наиболее чувствительные и значимые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.«

    Помощник президента отметил, что именно подобные переговоры зачастую определяют основные направления политики двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью.

    Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Владимир Путин сегодня запишет интервью перед визитом в Индию.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Путин раскрыл индийским СМИ детали беседы с Кушнером

    Путин в интервью India Today раскрыл детали беседы с Кушнером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал в интервью индийскому изданию India Today о деталях переговоров с зятем американского лидер Джаредом Кушнером.

    Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути переговоров с Кушнером, а также о процессе обсуждения мирного плана США по Украине, передает РИА «Новости».

    Корреспондент India Today Гита Мохан отметила, что интервью прошло на следующий день после встречи Путина с Кушнером и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. Она подчеркнула, что президент «в деталях рассказал о содержании этих переговоров – не в том смысле, какие решения были приняты, а скорее о том, как стороны намерены действовать дальше, в каком направлении они собираются двигаться».

    Мохан назвала происшедшее в Кремле действительно историческим моментом для российско-американских отношений. По ее словам, присутствие журналистов India Today совпало с обсуждением между Путиным, Кушнером и Уиткоффом в Кремле – «буквально в нескольких залах от нас».

    Само интервью Путина с India Today, изначально рассчитанное на час, длилось 100 минут. Вице-президент телеканала Калли Пури объяснила, что продолжительность увеличилась, потому что президенту понравились вопросы, он был дружелюбен и общителен. Также журналисты отметили чувство юмора российского лидера и добавили, что это было «интервью мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера.

    Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден.

    В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Киев об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили главе американского государства Дональду Трампу, а также Киеву об итогах состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    «США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова представителя администрации США.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф и Кушнер  доложили Трампу об итогах переговоров, а также передали соответствующую информацию украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал героизм бойцов СВО примером для молодежи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ во время вручения премии «Мы вместе» высказал благодарность волонтерам и отметил вклад бойцов СВО в формирование патриотизма у молодежи.

    Бойцы специальной военной операции служат отличным примером настоящих героев для всей страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе», передает ТАСС. Глава государства поблагодарил волонтеров за работу и их взаимодействие с участниками спецоперации.

    «Их жизнь – замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать», – отметил Путин.

    Путин отметил, что жизненный путь и поступки бойцов СВО особенно важны для молодых людей, которые видят в них реальных героев сегодняшнего дня. Он подчеркнул, что эти герои знают, что означает Родина, и как ее защищать.

    Президент России выразил уверенность, что пример бойцов оказывает значительное влияние на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров в зоне СВО и приграничных районах. Он отметил, что россияне высоко ценят труд добровольцев, помогающих в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил о переносе интервью Путина для индийских СМИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин сегодня запишет интервью перед своим визитом в Индию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, было ли анонсированное ранее интервью президента индийским СМИ записано 2 декабря.

    По его словам, интервью президента России Владимира Путина индийским СМИ было перенесено и состоится сегодня, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано». Таким образом, интервью выйдет непосредственно перед визитом Путина в Индию, намеченным на 4–5 декабря.

    Ранее ожидалось, что беседа будет записана второго декабря, а публикация пройдет третьего числа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин даст интервью ведущим индийским СМИ.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин принял участие в акции «Елка желаний»

    Путин выбрал три открытки с мечтами детей на акции «Елка желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе», он выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время форума «Мы вместе», передает ТАСС.

    В этом году глава государства выбрал три новогодних шара с мечтами детей и по традиции взял на себя исполнение их желаний. Елка была украшена открытками в цветах российского флага, а нижний ярус – элементами русского народного декоративного искусства.

    Как отмечает агентство, участие Путина в подобной акции стало уже доброй традицией: с 2018 года он исполнил 20 новогодних желаний маленьких россиян. По данным организаторов, всего за время проведения инициативы в России реализовано более 320 тыс. новогодних желаний детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

    Сам форум «Мы вместе» собрал в Национальном центре «Россия» около 20 тыс. участников из всех регионов страны и представителей 47 зарубежных государств. Мероприятие посвящено вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства в России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ежегодно поддерживает акцию «Елка желаний».

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин высоко оценил труд волонтеров в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил признательность добровольцам, оказывающим помощь участникам специальной военной операции, подчеркнув важность их вклада для всей страны.

    Путин выразил благодарность волонтерам, трудящимся в зоне специальной военной операции, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что их самоотверженность и готовность работать на любых направлениях важны для всей страны.

    На встрече с участниками международного форума «Мы вместе» один из волонтеров поделился своим опытом работы с бойцами в зоне СВО. Путин отметил: «Очень высоко это ценю, так же, как и все люди в России ценят вас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во время вручения премии «Мы вместе» поблагодарил волонтеров и отметил вклад бойцов СВО в формирование патриотизма у молодежи.

    Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров в зоне СВО и приграничных районах. Он отметил, что россияне высоко ценят труд добровольцев, помогающих в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Путин призвал волонтеров соблюдать осторожность в зоне СВО

    Путин рекомендовал волонтерам соблюдать правила безопасности в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров, работающих в зоне СВО и в приграничных районах, чтобы избежать риска для жизни.

    Президент России Владимир Путин обратился к волонтерам и активистам на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», передает РИА «Новости».

    Глава государства попросил быть максимально внимательными и аккуратными при работе в зоне спецоперации и в приграничных районах.

    «Нужно по максимуму соблюдать правила безопасности в зоне СВО и приграничье», – заявил Путин.

    Ранее президент России отметил, что высоко ценит работу волонтеров в зоне СВО. Путин подчеркнул, что все россияне поддерживают усилия волонтеров в этом направлении.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин поздравил студентов и преподавателей Тимирязевской академии с ее юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь 160-летия одного из старейших вузов страны, отметив вклад Тимирязевской академии в аграрную науку и образование.

    Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российской государственной аграрной академии имени К. А. Тимирязева со 160-летием учреждения, передает ТАСС. Он подчеркнул, что богатая история университета и его традиции являются предметом особой гордости профессорско-преподавательского коллектива.

    В своем послании Путин отметил: «Диплом знаменитой Тимирязевской академии – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее».

    Президент также отметил, что коллектив учреждения тщательно хранит наследие предшественников, активно реализует современные образовательные, исследовательские и просветительские программы и открыт для новых идей, проектов и инициатив.

    По его словам, за прошедшие годы из университета вышла целая плеяда талантливых специалистов, которые внесли созидательный вклад в науку, агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности страны.

    Путин пожелал коллективу заведения воплощения планов и всего наилучшего. Академия имени К. А. Тимирязева остается одной из самых известных высших школ страны и продолжает развивать фундаментальные и прикладные исследования в области сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил тему счастья с молодыми учеными. Также Путин  рассказал участникам V Конгресса молодых ученых о размере своей стипендии в студенческие годы.

    В сентябре на базе Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева прошли успешные испытания первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельхозтехники.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кадыров попросил Путина не сердиться, если Европа начнет «добровольно извиняться»
    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО
    Польша запретила компартию
    Bloomberg: Финляндия десятилетиями несправедливо ассимилировала саамов
    Костя Цзю заступился за Ларису Долину
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев в Казани

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации