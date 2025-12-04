Путин: Мир будет следить за визитом российской делегации в Индию

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью изданию India Today глава государства заявил: «То, что мир будет следить за нашим визитом, здесь ничего особенного нет», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что интерес к этим переговорам во многом связан с размером экономики Индии.

Ранее Путин сообщил, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди больше нельзя воспринимать как колонию. Президент России заявил, что история отношений между Россией и Индией уникальна.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.