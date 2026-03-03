  • Новость часаИран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня

    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    2 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией

    Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области

    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

    «Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.

    Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.

    Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели

    Американист Дудаков: Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели из-за американского законодательства

    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются ограничениями американского законодательства, а также истощением запасов противоракет у Пентагона. Также президент США пытается достичь своих целей с помощью раскола в иранских элитах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить кампанию против Ирана в течение четырех недель объясняются в первую очередь американским законодательством. Согласно «Резолюции о военных полномочиях», президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса около двух месяцев», – напомнил американист Малек Дудаков.

    «Впрочем, думаю, кампания не продлится и этот срок. США уже сейчас начинают испытывать ощутимый дефицит боеприпасов для систем ПРО. Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно», – отметил он.

    «Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана. Если нынешняя кампания продлится даже шесть недель, то будет уничтожено огромное количество американских военных объектов, кораблей, которые находятся в регионе. Большие потери среди военных обрушат рейтинги Трампа. И в Белом доме это прекрасно понимают», – заметил спикер.

    «Таким образом, нынешние заявления Трампа, касающиеся Ирана – это элемент давления на оппонентов и попытка заставить их сесть за стол переговоров. Вашингтон убил часть иранского военно-политического руководства и теперь пытается говорить с Тегераном с позиции силы», – продолжил аналитик.

    «Сюда же относятся и слова Трампа о том, что Тегеран должен был пытаться договориться с Вашингтоном «на прошлой неделе». Это выраженная в трамповском стиле готовность к переговорам с предупреждением о том, что условия потенциального соглашения для Ирана неотвратимо ухудшаются», – пояснил политолог.

    «Призыв же Трампа к иранским военным «сдаваться или умереть» означает попытку сыграть на расколе иранских элит. Возможно, Белый дом также намекает, что в Иране есть ряд приемлемых для Вашингтона кандидатов на пост Хаменеи. Но, опять же, я бы не стал воспринимать эти заявления буквально. Это больше напоминает элемент политической риторики со стороны президента США», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что война с Ираном продлится не более месяца. «Несмотря на всю нашу мощь, это займет четыре недели или меньше», – сказал он. По словам главы Белого дома, операция «идет по плану».

    Трамп добавил, что по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время». «Они хотят диалога, но я ответил: «вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал Трамп.

    Кроме того, на своей странице в соцсети Truth Social он обратился к иранским военным с призывом «сложить оружие и получить полную неприкосновенность». В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую гибель».

    Напомним, новый этап американо-израильской операции против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля Израиль и США нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по Тегерану и другим городам. Иранские силы нанесли ответные удары по Израилю, а также американским базам в других ближневосточных странах.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

    Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт. Так Тегеран сможет сделать экономические потери монархий Персидского залива недопустимыми. Ущерб заставит страны обратиться к Вашингтону с просьбой перейти к деэскалации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил об убийстве 48 иранских лидеров.

    «Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

    «Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

    «Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

    «Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

    «Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

    «Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

    Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

    Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

    «У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

    В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

    В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

    Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.

    2 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    2 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог Ципис: У конфликта на Ближнем Востоке есть три пути развития

    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первый вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке предполагает свержение политического и военного руководства Ирана и приход к власти, например, Резы Пехлеви. Второй – разрушение Исламской республики и воцарение там хаоса. При третьем сценарии режим устоит, и в этом случае США придется сворачивать операцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «С каждым днем прямых ударов по Израилю становится все больше. Пока обстановка терпимая, паники в стране нет. Объясняется это тем, что израильтяне привыкли: абсолютно та же ситуация была во время 12-дневной войны с Ираном», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Впрочем, несколько отличий нынешних событий от прошлогодних все же есть. Одно из них состоит в том, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Тегерана. В этой связи еврейское государство вынуждено открыть второй фронт в Ливане.

    Политолог напомнил, что Бейрут и Тель-Авив ранее достигли договоренностей о прекращении огня, в результате этого «Хезболла» должна была отказаться от своего вооружения и передать его ливанской армии, выполняющей роль контролера. «Судя по всему, власти Ливана мало что сделали на этом направлении», – указал Ципис.

    «Теперь Израиль в ответ на атаку наносит удары по складам группировки и ставит своей целью обезглавить «Хезболлу», – добавил он. Собеседник допускает несколько сценариев окончания конфликта на Ближнем Востоке. «Первый – режим в Иране получится свергнуть. К власти тогда приведут, возможно, сына бывшего иранского шаха Резу Пехлеви, который сейчас находится в США», – рассуждает эксперт.

    «Второй вариант развития событий предполагает разрушение Исламской республики, как это было с Ираком, Сирией и Ливией, и превращение ее в падшее государство: там воцарится хаос», – продолжил спикер. Наконец, при третьем сценарии режим устоит. В этом случае США будут вынуждены думать, как свернуть операцию без репутационных потерь, добавил Ципис.

    «Дело в том, что у Штатов ресурсы весьма ограничены. Они пока ведут войну с моря. В нынешних условиях довольно быстро иссякают запасы топлива, вооружения, пропитания. Если Иран выдержит месяц, то американцам придется либо высаживать десант на территорию Ирана, либо сворачивать военно-морскую операцию, эвакуировать группировку из региона и возобновлять переговоры с Тегераном», – заключил политолог.

    Ранее начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир объявил о наступательной операции против ливанского движения «Хезболла». «Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боев», – сказал он. Тель-Авив не исключает наземного вторжения, сообщил AlHadath израильский источник в службах безопасности.

    В ночь на 2 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о ракетной атаке со стороны Ливана, совершенной «Хезболлой». В движении отметили, что целью был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению, эти меры стали местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за «неоднократные акты агрессии Израиля».

    Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла серию ударов по целям в Бейруте. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции «Рычащий лев». Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену», – заявил Замир.

    Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что в результате израильского удара по Ливану погиб глава политического крыла «Хезболлы» «Верность сопротивлению» в парламенте Мохаммед Раад. Жертвами действий израильской армии стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве.

    «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и (генеральный секретарь ливанской шиитской организации) Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения», – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    В понедельник утром Исламская республика нанесла удар по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB. КСИР также поразили месторасположение командующего ВВС Израиля.

    2 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    @ Luis M. Alvarez/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи, что спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности во всем мире.

    Американские военные нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.

    До этого американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что ознаменовало резкий переход Вашингтона к тактике открытого физического устранения противников. Эти действия демонстрируют отказ от прежних дипломатических ограничений в пользу прямого силового давления.

    Эскалация конфликта моментально ударила по мировым рынкам: нефть марки Brent подскочила в цене до 82 долларов за баррель. Экономисты прогнозируют, что полное перекрытие стратегически важного Ормузского пролива может взвинтить котировки до 108 долларов. Крупнейшие судоходные компании экстренно приостанавливают транзит, а международные авиаперевозчики отменяют рейсы в ближневосточном регионе.

    «Трамп, похоже, стал тревожно готов использовать огромную военную мощь США без каких-либо ограничений, руководствуясь только тем, что он считает интересами Америки в данный конкретный момент», – заявил бывший советник по нацбезопасности Британии Питер Рикеттс.

    Москва и Пекин жестко осудили действия Вашингтона, назвав их циничным нарушением международных норм, однако Трамп пообещал продолжать операцию до полного достижения целей.

    Союзники США в Европе выражают глубокую обеспокоенность тем, что агрессивный и непредсказуемый подход нынешнего хозяина Белого дома становится новой нормой глобальной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Позже президент США сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства Исламской республики. Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз

    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз
    @ Wolfgang Maria Weber/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне эскалации конфликта с Ираном Еврокомиссия соберет чрезвычайное совещание, а страны ЕС продолжают расходиться в оценках ситуации, сообщает Politico.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созовет в понедельник экстренное совещание Европейской комиссии по вопросам безопасности в связи с ростом напряженности вокруг Ирана, передает Politico.

    Решение принято после того, как министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать единую позицию по совместному заявлению относительно событий на Ближнем Востоке.

    В последние дни страны ЕС проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков. Особое внимание уделяют Кипру, который оказался под угрозой из-за близости к региону конфликта и сейчас председательствует в Совете ЕС. Кипр инициировал встречу по кризисному реагированию и призвал к координации действий в вопросах безопасности, торговли и энергетики.

    Лидеры Франции, Германии и Британии выступили с более жестким заявлением по сравнению с позицией Евросоюза, заявив о готовности принять меры для защиты интересов своих стран и союзников, в том числе по уничтожению иранских ракетных и беспилотных возможностей. В то же время глава МИД Латвии отметила приоритеты ЕС: защиту граждан, деэскалацию ситуации и поддержку фундаментальных свобод для народа Ирана при сохранении давления на Россию.

    Разногласия между странами ЕС проявились и в обсуждении формулировок по международному праву и поддержке Украины. Венгрия отказалась подписать итоговое заявление, используя обсуждение для выдвижения претензий по вопросу нефтепровода и финансовой поддержки Киева.

    Обострение произошло после двухдневных американско-израильских бомбардировок Ирана, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели трех американских военных и пожарам в Дубае и Манаме.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о появлении новой надежды для иранского народа после смерти Али Хаменеи.

    Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали к возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала военные разработки исламской республики как угрозу мировой безопасности.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    2 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

    Посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с продолжающейся принудительной мобилизацией закарпатских венгров, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил: «Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона располагает информацией о двух случаях насильственного призыва этнических венгров в украинскую армию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал наличие явления «бусификации» на Украине.

    Депутат Рады Дмитрий Разумков осудил действия сотрудников украинских военкоматов и потребовал привлечь их к ответственности за незаконную мобилизацию.

    Министерство обороны на Украине разрабатывает масштабные изменения в системе мобилизации для поддержания боеспособности армии.

    2 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США

    Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

    «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

    Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

    Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

    Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.

    2 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    @ United States Central Command

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Впервые применение американских дронов LUCAS в бою подтвердило командование Центрального командования США, передает The War Zone.

    Беспилотники были запущены с земли подразделением Task Force Scorpion Strike в рамках операции Epic Fury совместно с Израилем по целям на территории Ирана.

    Дроны LUCAS представляют собой дешевое ударное средство, стоимость одного – около 35 тыс. долларов, что значительно ниже цены традиционных дальнобойных ракет. Они обладают возможностями автономной координации и подходят для применения в роевых атаках, а также могут быть оснащены терминалами Starlink для сетевых операций. Дальность полета и способность работать за пределами прямой видимости делают их эффективными в обширной зоне ответственности CENTCOM.

    По заявлению представителя Пентагона, дроны созданы на основе иранского Shahed-136, который ранее был получен и изучен американцами. LUCAS также способны запускаться с различных платформ, включая катапульты, ракеты и мобильные наземные системы. Впервые один из этих дронов был испытан с корабля USS Santa Barbara в Персидском заливе.

    Конкретное число использованных дронов, пораженные цели и результаты ударов пока не раскрываются. Однако отмечается, что это первый случай применения таких беспилотников американцами именно против страны-изготовителя исходного прототипа.

    Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики.

    Телеканал NBC сообщил об использовании Вашингтоном ракет Tomahawk и истребителей для атак с воздуха и моря.

    Армия Ирана в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» запустила десятки беспилотников по целям на израильских территориях.

    3 марта 2026, 06:42 • Новости дня
    Наемники из Латинской Америки сбежали из ВСУ и создали банды в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные боевики из Латинской Америки, отказавшиеся от участия в штурмах на стороне украинской армии, начали терроризировать мирное население в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Установлено, что грабежами занимаются приезжие из стран Латинской Америки. Эти наемники разорвали соглашения с ВСУ, так как не захотели участвовать в штурмовых действиях.

    В июле 2025 года сообщалось о массовой переброске колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.

    В январе вербовщик украинской армии рассказывал о службе боевиков из шести стран Латинской Америки в специальной бригаде.  В мае в Сумской области жители освобожденных сел жаловались на насилие и грабежи со стороны иностранных наемников.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    2 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в период с 5 по 8 марта, причем среди возможных площадок называют Абу-Даби, Турцию и Швейцарию.

    Владимир Зеленский заявляет, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с пятого по восьмое марта, передает РИА «Новости».

    По его словам, встреча предполагалась в Абу-Даби, ориентировочно 5 или 6 марта, однако точное место проведения пока не подтверждено из-за продолжающихся боевых действий.

    Зеленский отметил, что встреча не отменена, обсуждаются альтернативные площадки, включая Турцию и Швейцарию. Он подчеркнул: «Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Президент Владимир Путин получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами.

    Песков отмечал, что определять текущую стадию переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас преждевременно.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ - Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия, готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Иран решил взять измором США и Израиль

    «На кону стоит факт существования Ирана как государства. Поэтому Тегеран будет биться до последнего», – так эксперты объясняют массированные ответные удары республики по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, при сохранении нынешней тактики у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях. О чем идет речь и какую роль в этом сыграют монархии Персидского залива? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

