Bloomberg: Путин летит в Индию укреплять связи на фоне давления США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, Путин намерен посетить Индию на этой неделе впервые с начала спецоперации на Украине. Эта редкая зарубежная поездка российского лидера подчеркивает важность оборонных и энергетических связей Москвы и Нью-Дели в то время, когда Индия продолжает переговоры по торговому соглашению с США, подчеркивает агентство.

По мнению главы практики Южной Азии Eurasia Group Прамита Пала Чаудхури, Нью-Дели старается укрепить отношения с «средними державами» на фоне ухудшения контактов с Китаем и новых проявлений изоляционизма и прагматизма со стороны администрации Дональда Трампа. Он также отметил, что встреча Трампа и Путина на Аляске уже сняла ореол «изоляции» с российского лидера.

Официально визит Путина называют торговым, однако неясности сохраняются по таким чувствительным темам, как энергетика и оборона. Вашингтон уже удвоил индийские тарифы на некоторые товары до 50% и настаивает на увеличении закупок американского оружия, пытаясь «наказать» Индию за приобретение российской нефти. Переговоры о торговом соглашении с США могут осложниться после новых демонстраций сближения между Россией и Индией.

Путин подпишет с Индией соглашения по поставке истребителей Су-57 и системы ПРО С-500, несмотря на снижение объемов российского экспорта вооружений на фоне активных закупок у США и Европы. Однако на пути возможных контрактов стоят в том числе западные санкции и собственные потребности России в военной продукции из-за боевых действий. При этом Индия уже эксплуатирует более 200 российских истребителей и несколько комплексов ПВО, но ощущает нехватку современной военной техники.

Сохранение торговли нефтью остается центральной темой диалога. После введения санкций и потолка цен страна превратилась в крупнейшего покупателя российской нефти, получая большие скидки, но теперь вынуждена лавировать между экономией и риском новых штрафов из США. Экспорт нефти в Индию резко упал после введения секторальных санкций против «Роснефти» и «Лукойла» – сейчас российская нефть поставляется со скидкой до семи долларов за баррель к котировке Brent, что делает ее самой дешевой для Индии за последние два года.

Путин и Моди также обсудят рост взаимной торговли вне рамок экспорта российских вооружений и энергоресурсов – стороны планируют согласовать поставки агропродукции и морепродуктов, а также облегчить трудоустройство индийских рабочих в России. По данным Кремля, обсуждается увеличение двустороннего товарооборота с 68 до 100 млрд долларов к 2030 году и переход к расчетам в национальных валютах.

Однако, по мнению экспертов, Индии будет трудно нарастить свой экспорт в Россию: местный рынок заполнен недорогими китайскими и российскими товарами, что оставляет индийским экспортерам ограниченный перечень конкурентоспособной продукции. В условиях санкций и растущей изоляции России этот визит должен продемонстрировать, что обе страны готовы искать альтернативные схемы торговли и развивать партнерство на фоне давления со стороны Запада.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин ответит на вопросы индийских журналистов в интервью, которое будет показано в эфире 3 декабря.

Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.

Как сообщал Песков, Москва высоко оценила позицию Индии по урегулированию ситуации на Украине. Почти вся торговля между Россией и Индией сейчас осуществляется в рублях и рупиях, что снижает влияние третьих стран.