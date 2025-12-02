Песков: Россия ценит позицию Индии по украинскому урегулированию

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва высоко оценивает курс Индии по вопросу урегулирования ситуации на Украине и готовность Нью-Дели содействовать поиску мирного разрешения конфликта, передает ТАСС.

Песков подчеркнул на брифинге для индийских СМИ, что российская сторона «высоко ценит позицию Индии в отношении украинского урегулирования и украинского вопроса» и отмечает готовность индийского руководства участвовать в продвижении мирных инициатив.

Песков также выразил уважение к позиции премьер-министра Индии Нарендры Моди и отметил важность прямого обмена информацией между лидерами двух стран. Он выразил надежду на продолжение такой практики, считая ее крайне ценной для двусторонних отношений и поиска решений по международным вопросам.

Вместе с тем Песков обратил внимание на отсутствие прямого диалога между Россией и европейскими странами по теме украинского урегулирования. Представитель Кремля подчеркнул: «Мы не общаемся с европейцами. У нас нет диалога, ни одного слова. Так как же можно узнать позицию своих коллег по такой сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема».

Песков отметил различие в подходах европейских и индийских партнеров, подчеркнув, что с Индией у России сложилось взаимопонимание и стороны «слышат друг друга», что Москва по-настоящему ценит. Эти заявления прозвучали накануне российско-индийского саммита в Нью-Дели.

Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Индийские военные начали обсуждать возможность закупки российских истребителей Су-57 и систем С-500 накануне визита Путина.