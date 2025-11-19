105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.37 комментариев
Изгнанного из епархии в Новороссийске священника задержали за вербовку в РДК
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника, который был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ) для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани, сообщили в российских силовых структурах.
Священник, который более десяти лет назад был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, задержан за вербовку жителей Краснодарского края в организации, признанные террористическими, передает ТАСС. Он руководил Иверской греческой православной церковью, а с конца 2023 года, как сообщается, наладил контакты с представителями различных террористических структур с целью вовлечения казачьих обществ и своих прихожан в разведывательно-подрывную деятельность на Кубани. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ за участие в террористической организации, и он находится под арестом.
После начала спецоперации на Украине задержанный перешел на сторону противника и занимался пропагандой, распространял проукраинские взгляды в казачьей среде и среди верующих, отмечает агентство. По месту его жительства прошли обыски, выявлены его связи с Русским добровольческим корпусом, а также проверяется информация о возможных контактах с организаторами движения «Малиновый клин – независимая Кубань», признанного террористическим и запрещенного в России.
