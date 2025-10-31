ФСБ задержала жителя Коми за попытку присоединиться к боевикам

ФСБ задержала собиравшегося вступить в ряды боевиков Украины жителя Коми

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Печоры Республики Коми, который планировал вступить в ряды украинской военизированной организации для участия в диверсионной деятельности против российских военных, передает ТАСС.

Мужчину сняли с поезда по маршруту Печора – Белгород, откуда он собирался перейти на территорию Украины.

В Центре общественных связей ФСБ заявили: «Пресечена противоправная деятельность жителя города Печоры, подозреваемого в государственной измене». По данным следствия, подозреваемый поддерживал киевские власти и намеревался участвовать в боевых действиях против российских Вооружённых сил.

ФСБ установила, что задержанный через мессенджер Telegram отправил свои анкетные данные куратору запрещённой в России организации, после чего выполнил проверочное задание – подготовил материалы о стратегически важном объекте топливно-энергетического комплекса Печоры. Задержание произошло в июне 2025 года.

В отношении задержанного возбуждены сразу несколько уголовных дел, в том числе по статьям о государственной измене, покушении на её совершение и участии в террористической организации. Максимально возможная мера наказания по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно пытаются вовлекать граждан России в противоправную деятельность, и предупредили: все лица, сотрудничающие с противником, будут установлены, привлечены к ответственности и сурово наказаны.

Ранее суд приговорил жителя Крымского полуострова, который планировал выехать на Украину для участия в боях в составе запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).