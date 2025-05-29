Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Крымчанина осудили за планы вступить в РДК
Вынесен приговор жителю Крымского полуострова, планировавшему выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), сообщили в региональном управлении ФСБ.
Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, первые два он отбудет в тюрьме, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также ему запретили администрировать сайты на два года.
Осужденный намеревался покинуть Россию, выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе РДК. Он установил контакт с представителями РДК через социальные сети, где сам предложил воевать за них. Ему поступили подробные инструкции по вхождению в ряды боевиков.
У него дома изъяли персональный ПК, средства связи, используемые для общения с куратором, и другие предметы.
Ранее в Севастополе задержали уроженца Красноярска за призывы в интернете вступать в организации «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (обе структуры запрещены в России и признаны террористическими).