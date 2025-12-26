Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт
Перри Бамонте, известный как гитарист и клавишник группы The Cure, скончался в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни, перенесенной дома на Рождество, сообщается на официальном сайте музколлектива.
Группа The Cure подтвердила смерть Бамонте на своем сайте в пятницу, вспомнив его вклад в коллектив во время двух периодов его работы в группе: сначала с 1990 по 2005 год, а затем с 2022 года по настоящее время.
«С огромной печаль. мы подтверждаем смерть нашего большого друга и коллеги по группе Перри Бамонте, который скончался после непродолжительной болезни дома на Рождество. Спокойный, энергичный, обладающий интуицией, чрезвычайно креативный – Тедди был сердечным и жизненно важным участником в истории The Cure», – сказано на сайте группы.
Там рассказали, что с 1984 по 1989 год Перри был полноправным участником The Cure, играя на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишных в таких акустических хитах, как «The Wish», «Wild Mood Swings», «Bloodflowers», в альбомах группы, и отыграв более 400 концертов за 14 лет.
В 2022 году он вернулся в коллектив, отыграв еще 90 концертов,. Одним из лучших в истории группы стал концерт «The Show of a Lost World» в Лондоне 1 ноября 2024 года, отметили музыканты.
Родившийся в Лондоне в 1960 году, Бамонте вошёл в мир The Cure в 1984 году в составе их гастрольной команды благодаря своему брату Дэрилу, который был тур-менеджером группы. Бамонте стал личным помощником и гитарным техником вокалиста Роберта Смита, прежде чем официально присоединиться к составу The Cure в 1990 году после ухода клавишника Роджера О’Доннелла, напомнил портал Variety.