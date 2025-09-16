Число заявок на британское гражданство от американцев выросло на 50%

Мэр Лондона Хан: Рекордное число американцев хотят получить гражданство Британии

Tекст: Мария Иванова

Рекордное число американских граждан подало заявления на получение гражданства Британии после победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщил мэр Лондона Садик Хан.

Он отметил: «Видные деятели из США и Британии намеренно принижают нашу страну и, в частности, нашу столицу. Однако последние данные говорят об обратном: рекордное количество американцев ходатайствовало о получении гражданства Великобритании», передает ТАСС.

В интервью The Guardian Хан подчеркнул, что американцы выбирают жизнь в Лондоне из-за фундаментальных ценностей, таких как приверженность верховенству закона. По последним данным МВД Британии, за период с апреля по июнь 2025 года заявление на гражданство подали 2 194 американца, что почти на 50% больше, чем в 2024 году.

Всего с января 2025 года заявления подали 4 125 граждан США. Рост числа желающих получить британское гражданство совпал с новостями о втором государственном визите Дональда Трампа в Британию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибудет в Британию с 16 по 18 сентября, став первым лидером США, удостоенным второй официальной встречи с королем.

СМИ отмечали, что Трамп не планирует вступать в противостояние с главой британского правительства Киром Стармером во время визита, однако ситуация может измениться.