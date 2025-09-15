Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию
Американский президент Дональд Трамп прибудет в Британию, став первым лидером США, удостоенным второй официальной встречи с королем, пишет агентство Bloomberg.
Визит Трампа организован на фоне его признания симпатии к королевской семье и лично к Королю Карлу III, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Британии Стармер использовал этот фактор, чтобы пригласить президента на государственное посещение, продемонстрировав личное письмо-приглашение от монарха. Биограф Хьюго Викерс охарактеризовал действия Стармера как попытку политически использовать короля для укрепления отношений с непредсказуемым главой США.
Вторая за два месяца поездка Трампа в Британию пройдет преимущественно на территории Виндзорского замка, а не в Букингемском дворце, что объясняется ремонтом, а также желанием избежать массовых протестов против политики американского президента. Программа включает торжественный прием, совместный обед с членами королевской семьи, возложение венка на могилу королевы Елизаветы II, банкет с участием знаменитостей и бизнесменов, а также двустороннюю встречу Стармера и Трампа в Чекерсе.
Стороны подпишут соглашения о технологическом партнерстве и ускорении строительства ядерных реакторов, а ведущие представители бизнеса намерены объявить о многомиллиардных планах инвестиций в британские дата-центры. В рамках визита также запланирован совместный пресс-брифинг, хотя британская сторона опасается публичных разногласий, связанных с позицией Лондона по Палестине, которые могут возникнуть на этой неделе перед Генассамблеей ООН.
Трамп станет первым президентом США, совершившим два государственных визита в Британию. При этом его выступления в парламенте не ожидается из-за парламентских каникул, что позволяет избежать возможных протестов в Уэстминстере и спорных заявлений по внутренним вопросам страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти планируют подписать сделку с Дональдом Трампом. Европейские лидеры осудили политическое насилие в США после убийства Кирка. Барделла обвинил Урсулу фон дер Ляйен в провале переговоров с США.