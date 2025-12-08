Конгресс решил отменить разрешение президенту США «воевать» на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета, который включает положения об аннулировании законов от 1991 и 2002 годов, дававших разрешение президенту США вести военные действия на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Эти законы ранее использовались для обоснования применения силы против различных стран региона на протяжении последних десятилетий.

Конституция США формально наделяет полномочиями объявлять войну только Конгресс, однако на практике президенты часто широко трактовали эти разрешения. По словам ряда конгрессменов, главы государства проводили военные операции на Ближнем Востоке без уникального и конкретного одобрения от законодательной ветви.

Попытки принять резолюции, обязывающие президента сообщать и советоваться с Конгрессом по вопросам применения силы, ранее не приводили к их утверждению. По мнению представителей обеих партий, действовавшие положения больше не соответствуют современным требованиям национальной безопасности.

Для согласования деталей оборонного бюджета ранее в Конгрессе создали комиссию с участием представителей обеих палат, и финальный вариант документа теперь обычно утверждается очень быстро.

Белый дом опубликовал стратегию, согласно которой Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

Власти США обсуждают возможность размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа через ООН для предотвращения нового витка конфликта.