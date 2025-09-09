Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.11 комментариев
«Единая Россия» передала технику участникам СВО в Запорожье
Военнослужащим в Запорожской области передали автомобили, мотоциклы и спецтехнику, необходимую для выполнения задач специальной военной операции.
Военнослужащие 166-го мотострелкового полка имени Плиева и воины-десантники получили автомобили, мотоциклы и спецтехнику, сообщается на сайте ЕР.
С военными встретился секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, а также руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев.
Владимир Якушев заявил: «Мы выполняем нашу постоянную партийную задачу – обеспечивать фронт всем необходимым. У вас особая миссия – вы защищаете стратегический важный для страны инфраструктурный объект. Поэтому принципиально важно, чтобы вы несли вашу службу на самом высоком уровне, что вы и делаете, вовремя реагируя на все провокации врага».
Он подчеркнул, что партия передает все необходимое при поддержке фонда «Наша Правда», созданного по поручению зампреда СБ России Дмитрия Медведева. Якушев также отметил, что участие в подготовке и отправке помощи принимает вся страна, включая регионы от Владивостока до Калининграда. Секретарь генсовета выразил благодарность военным и заявил, что победа будет достигнута всей страной.
По данным партии, с начала СВО «Единая Россия» собрала более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки. За все время спецоперации бойцам доставили свыше 55 тыс. ударных дронов, 3,5 тыс. разведывательных беспилотников, комплексы РЭБ, рации и другое оборудование.