Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Пожар в административном здании Владивостока охватил 450 кв. метров
Во Владивостоке утром загорелось двухэтажное административное здание с кафе и транспортной компанией, сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.
Пожар начался в четверг утром, огонь охватил площадь около 450 кв. метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Открытое горение ликвидировали к 11.32 по местному времени (4.32 мск). Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.
В прокуратуре Приморского края сообщили, что причиной происшествия стало возгорание в расположенном в здании кафе.
В январе во Владивостоке потушили крупный пожар на мебельном складе на площади около 280 квадратных метров, никто не пострадал и не погиб.