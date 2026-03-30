  • Новость часаМинфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    10 комментариев
    30 марта 2026, 20:54 • Справки

    Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    Почему приметы погоды до сих пор работают

    Народные приметы формировались веками. Крестьяне, чья жизнь напрямую зависела от урожая, вели непрерывные наблюдения за погодой, поведением животных и птиц, изменениями в растительном мире. «Апрель сипит да дует – бабе тепло сулит», – подмечали наши предки, связывая характер ветра с наступлением тепла. Эти наблюдения накапливались, передавались из поколения в поколение, превращаясь в своего рода народную метеорологию.

    В основе многих примет лежат объективные природные циклы. Например, поведение птиц перед переменой погоды объясняется изменением атмосферного давления, которое птицы чувствуют лучше людей. Направление ветра, характер облаков, влажность воздуха – все это реальные факторы, которые наши предки научились считывать и связывать с грядущими изменениями. «Апрель с водой – май с травой», – гласит старинная поговорка, и в ней – точное наблюдение: влажная весна действительно обеспечивает буйный рост зелени.

    Однако важно понимать: приметы – это не законы природы, а вероятностные наблюдения. Они могут сбываться с разной степенью точности в зависимости от региона, климатических изменений и конкретного года. В 2026 году, как и в любом другом, часть примет сработает, часть – нет. И дело здесь не в «магии», а в том, насколько устойчивы природные связи, на которых эти приметы основаны.

    Приметы погоды на апрель 2026 – общий прогноз

    Согласно народным наблюдениям, характер погоды в апреле задает тон не только оставшейся весне, но и предстоящему лету. «Каков апрель, такова и весна, а за ней и лето», – говорили крестьяне. Вот основные приметы, которые позволяют составить общую картину.

    О чем говорит начало апреля. Если в первые дни апреля стоит ясная и теплая погода, то, по народным наблюдениям, весна будет дружной, а лето – жарким. «В апреле ясно – летом красно», – подмечали старики. Если же начало месяца холодное и ветреное, весна затянется, а тепло придет с опозданием. «Апрель начинается с тепла, а кончается – с дождя», – учили предки, указывая на изменчивость месяца.

    Что сулит поведение снега. Быстрый и дружный сход снега в первой половине апреля предвещает влажное, но теплое лето. «Снег в апреле тает дружно – урожай будет недужно». Если снег тает медленно, задерживаясь в низинах и лесах, лето может быть прохладным и дождливым. «Апрельские ручьи землю будят», – говорили в народе, и чем активнее текли ручьи, тем больше надежд возлагали на будущий урожай.

    Как связаны дожди и урожай. Апрельские дожди в народной традиции считаются благословением для земли. «Добрый апрель дождем славен», – утверждали крестьяне. Если в апреле выпадает много осадков, год обещает быть урожайным: «Мокрый апрель – хорошая пашня». Сухой же апрель, напротив, предвещает проблемы с посевами и скудный урожай. «Сухой апрель – пустая житница», – предупреждала народная мудрость.

    Для 2026 года синоптики прогнозируют переменчивую первую половину апреля с возвратом холодов, а во второй половине – устойчивое потепление. Народные приметы в таком сценарии часто указывают на затяжную весну, но теплое лето.

    Народные приметы погоды на апрель по дням

    Наши предки особенно внимательно следили за погодой в определенные дни апреля, которые считались «указательными» для всей оставшейся весны. «Каков день на Василия – такова и весна», – говорили про 8 апреля.

    Приметы на начало апреля (1–10 числа)

    Если в первые дни апреля прогремит гроза, это сулит теплый май и раннее лето. Гроза в начале апреля считалась знаком того, что зима окончательно сдала свои позиции. «Апрельская гроза – к теплому лету», – утверждали старики.

    Если же в первую декаду выпадает снег, особенно мокрый и тяжелый, весна будет затяжной, с возвратами холодов. «Снег в апреле – не к добру, к затяжной весне». Ветер в начале апреля – примета переменчивая: северный ветер предвещает похолодание, южный – скорое тепло, а западный – дожди.

    Особенно внимательно наблюдали за погодой 1 апреля. Считалось, что каков первый день апреля, такова и вся первая половина месяца. «Первое апреля – не верь никому, а погоде верь: если ясно, то и весна красна», – шутили в народе. Если 1 апреля ясно и сухо – к теплой весне, если пасмурно – к затяжным дождям.

    7 апреля, на Благовещение, погоде придавали особое значение. «Каково Благовещение, такова и Пасха». Если в этот день ветрено, то лето будет с грозами; если солнечно – к урожайному году.

    Приметы на середину апреля (11–20 числа)

    Ясные и солнечные дни в середине апреля, особенно с 14-го по 17-е число, сулят сухое и жаркое лето. «Апрель ясный – лето красное», – говорили крестьяне. Если же в эти дни идут дожди, лето будет дождливым, но урожайным. «Дождь в апреле – грибам раздолье».

    Туман в середине апреля – верный признак устойчивого тепла. Особенно ценились утренние туманы: они указывали на то, что почва прогрелась достаточно, чтобы начать активные посевные работы. «Туман на восходе – к ясному дню, туман на закате – к теплой ночи».

    11 апреля – день, когда «весна вступает в полные права» по народным наблюдениям. В народе этот день называли «Берещенье». Если в этот день тепло, можно смело ждать скорого лета. Если холодно – весна будет затяжной. «На Берещенье береза сок дает – к теплу, не дает – к холоду».

    16 апреля – день, когда по народному календарю «Никита Водопол». Считалось, что в этот день просыпается водяной, и если на реках еще лед, то весна будет затяжной. «Никита Водопол лед ломает – весну открывает».

    Приметы на конец апреля (21–30 числа)

    Теплые ночи в конце апреля – самый надежный признак жаркого лета. «Апрель теплом да ночью светел – к жаркому лету». Если ночная температура в последней декаде месяца держится на плюсовых отметках, лето, по народным наблюдениям, будет солнечным и знойным. Холод в конце апреля, наоборот, сулит позднее и нежаркое лето. «Холодный конец апреля – к холодному июню».

    Много насекомых в конце апреля – комаров, мух, первых бабочек – указывает на то, что тепло уже установилось надолго. «Комары в апреле – к теплому маю». Если же насекомых мало, возможны возвраты холодов.

    25 апреля – день, когда по народному календарю «Василий Парильский». Говорили: «На Василия земля парится, весна разгорается». Если в этот день идет дождь, весна будет влажной и благодатной для посевов. Если сухо – лето может быть засушливым.

    30 апреля – «Зосима Пчельник». В этот день наблюдали за пчелами: если они рано просыпаются и активно летают, то весна будет теплой и дружной. «Пчела на Зосиму – к урожаю меда, а за ним и хлеба».

    Приметы по природным явлениям в апреле

    Отдельного внимания заслуживают приметы, основанные на конкретных погодных явлениях.

    О чем говорит дождь. Частые апрельские дожди в народной традиции считаются залогом богатого урожая. «Апрельский дождь – золотая россыпь». Влага, пропитывающая землю весной, – основа для хороших всходов. Однако если дожди слишком затяжные и холодные, это может указывать на прохладное лето. «Холодный дождь в апреле – к холодному маю».

    Что сулит ветер. Северный ветер в апреле – к похолоданию, южный – к теплу, западный – к дождям. Устойчивый ветер одного направления несколько дней подряд, по народным наблюдениям, определяет характер погоды на ближайшие две–три недели. «Апрель ветром богат – куда ветер, туда и погода».

    Как трактовать грозу. Первая апрельская гроза – всегда событие. Если она прогремела в начале месяца, это предвещает раннее и дружное тепло. «Гром в апреле – к теплу, а в мае – к урожаю». Если первая гроза случилась во второй половине апреля, лето будет дождливым, но теплым. «Гром на Егория (6 мая) – к урожаю гречихи», – добавляли старики, связывая майские грозы с будущими урожаями.

    Приметы по животным и птицам

    Поведение животных и птиц – один из самых надежных источников народных прогнозов, поскольку живые существа реагируют на изменение атмосферного давления и влажности задолго до того, как это почувствует человек.

    Птицы. Если грачи и скворцы прилетели рано, в конце марта – начале апреля, это к теплой весне. «Грач на горе – весна на дворе». Если птицы молчат и держатся в укрытиях – к похолоданию. «Птица прячется – к непогоде, птица поет – к теплу». Особое значение придавали поведению ласточек: их ранний прилет в апреле предвещал раннее лето, а поздний – затяжную весну. «Ласточка весну начинает, а соловей лето кончает».

    Насекомые. Раннее появление комаров, мух и бабочек указывает на устойчивое тепло. «Комары в апреле – к теплому маю, комаров много – к урожаю овса». Если в апреле много шмелей – к сухому и жаркому лету. «Шмель зажужжал – пора пахать».

    Домашние животные. Кошки, по народным наблюдениям, чувствуют погоду особенно тонко. Если кошка сворачивается клубком и прячет нос – к холоду. «Кошка в клубок – мороз на порог». Если много спит на солнце – к теплу. «Кошка на солнце греется – к теплу, на печи – к морозу». Собаки, которые роют землю и беспокоятся, предсказывают дождь. «Собака траву ест – к дождю, на землю валяется – к непогоде».

    Приметы на урожай и лето – что обещает апрель

    Для дачников и садоводов апрельские приметы – это не просто любопытство, а практические ориентиры для планирования сезона.

    Сухой апрель – к неурожаю. «Сухой апрель – пустая озимь». Недостаток влаги весной сказывается на всех культурах. Если апрель выдался сухим, народные приметы советуют готовиться к засушливому лету и уделить особое внимание поливу.

    Дождливый апрель – к хорошему урожаю. «Мокрый апрель – добрая пашня, славный урожай». Влажная почва – основа для дружных всходов и крепких растений. Особенно благоприятны дожди во второй половине апреля, когда начинается активный сев. «Апрель с водой – май с травой, а июнь с хлебом».

    Теплый апрель – к раннему лету. «Апрель теплый – май холодный, а лето жаркое». Если в апреле температура устойчиво выше климатической нормы, народные приметы обещают жаркий май и раннее наступление лета. Холодный апрель – к затяжной весне и позднему, но теплому лету. «Холодный апрель – к холодной весне, а лето наверстает».

    Народные приметы и прогнозы синоптиков на апрель 2026: сравнение

    В 2026 году народные приметы и официальные прогнозы во многом сходятся. Синоптики ожидают переменчивую первую половину апреля с возвратами холодов, что подтверждается и народными наблюдениями: холодный ветер и затяжной снег в начале апреля всегда предвещали затяжную весну.

    Однако есть и расхождения. Народные приметы часто преувеличивают связь между апрельской погодой и летним сезоном. Современная метеорология показывает, что такая связь существует, но не настолько прямая, как считалось в старину. Например, дождливый апрель действительно способствует хорошему урожаю, но только если май и июнь не будут засушливыми.

    Где приметы ближе к правде? В краткосрочных прогнозах, основанных на поведении животных и птиц. А для долгосрочных предсказаний на лето лучше ориентироваться на официальные прогнозы, которые учитывают множество факторов: температура океана, состояние атмосферы, солнечная активность.

    Самые точные приметы апреля – список

    Примета 1. Ранний прилет грачей и скворцов – к теплой весне.
    Объяснение: птицы чувствуют потепление заранее и возвращаются, когда угроза сильных холодов миновала. В народе говорили: «Увидел грача – весну встречай».

    Примета 2. Если в начале апреля гремит гроза – май будет теплым.
    Объяснение: первая гроза свидетельствует о том, что теплые воздушные массы уже пришли в регион. «Гром в апреле – к урожаю, к теплому лету».

    Примета 3. Туман в середине апреля – к устойчивому теплу.
    Объяснение: утренние туманы образуются при повышенной влажности и стабильной температуре, что характерно для установившейся весны. «Апрельский туман – на тепло, на урожай».

    Примета 4. Кошки и собаки беспокоятся перед дождем.
    Объяснение: животные чувствуют изменение атмосферного давления и влажности. «Кошка скребет пол – к ветру, к метели; собака в земле роется – к дождю».

    Примета 5. Много насекомых в конце апреля – к жаркому лету.
    Объяснение: насекомые активны при устойчиво теплой погоде, их обилие говорит о том, что холод уже не вернется. «Комары появились – тепло установилось надолго».

    Примета 6. Береза рано пустила сок – к ранней и теплой весне.
    Объяснение: сокодвижение начинается, когда почва достаточно прогрелась. «Береза сок дает – к теплой весне, к урожайному году».

    Стоит ли доверять приметам в 2026 году

    Климат меняется, и некоторые приметы, работавшие столетия назад, сегодня могут давать сбой. Однако те из них, которые основаны на физиологических реакциях животных и растений, сохраняют свою ценность. Поведение птиц перед переменой погоды, беспокойство домашних животных перед дождем – все это по-прежнему работает. «Апрель обманет – под май подведет», – предупреждала народная мудрость, и в этом есть своя правда: апрель остается самым переменчивым месяцем, и полагаться только на одну систему прогнозов рискованно.

    Самый разумный подход – комбинировать народные наблюдения с официальными прогнозами. Приметы помогают заметить то, что ускользает от метеорологических моделей, а синоптики дают научно обоснованную картину на ближайшие дни. Вместе они дают более полное представление о том, что ждать от погоды в апреле 2026 года.

    Частые вопросы

    Какие приметы погоды самые точные?
    Самые надежные приметы связаны с поведением животных и птиц, а также с направлением ветра и характером облаков. Они основаны на физиологических и физических процессах, которые можно объяснить. «Природа не обманет – коли птица прячется, жди непогоды», – говорили в старину.

    Можно ли предсказать лето по апрелю?
    Частично. Дождливый апрель действительно увеличивает шансы на урожайный год, а холодный апрель часто предшествует позднему, но теплому лету. Однако точных долгосрочных прогнозов только по апрелю сделать нельзя. «Апрель покажет, что май принесет», – подмечали предки, но уточняли: «А май еще и поправит».

    Почему приметы иногда не работают?
    Климат меняется, природные циклы смещаются. Кроме того, в разных регионах одни и те же приметы могут работать по-разному. Примета, точная для средней полосы, может не сработать на юге или севере. «Всякой примете – свое время и место», – учили старики.

    Какие приметы на дождь в апреле самые верные?
    Кошка умывается, прижимая лапу к уху; собака ест траву; ласточки летают низко над землей; муравьи закрывают входы в муравейник. Все это указывает на приближение дождя с высокой вероятностью.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации