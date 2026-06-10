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Водители автобуса и легковой машины не пострадали в ДТП в Екатеринбурге
В результате ДТП с участием автобуса и легковой машины в Екатеринбурге, жертвами которого стали четыре человека, сами водители не пострадали, сообщил замначальника управления Госавтоинспекции по Свердловской области Денис Митряшов.
«Будут изъяты камеры видеонаблюдения, которые находятся на перекрестке, чтобы установить точную степень виновности того или другого водителя», – приводит слова Митряшова РИА «Новости».
Личности людей, управлявших транспортными средствами, уже установлены следствием. Представитель Госавтоинспекции добавил, что сами водители в ходе столкновения не получили никаких травм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о наезде автобуса на пешеходов после столкновения с легковым автомобилем.
В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту трагедии.