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    Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    @ Paolo Salmoirago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    10 июня 2026, 11:44 Мнение

    Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

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    В Албании вспыхнули протесты, которые получили название «революции фламинго». Тысячи людей, жители провинциальных городов и столичной Тираны, вышли на улицы, чтобы не допустить уничтожения охраняемой природной зоны, которую собираются застраивать инвесторы из США. 

    Протестующие держат в руках картонные изображения фламинго и плакаты «Албания – не продается!», требуя отставки премьера Эди Рамы – одного из основных лоббистов этого девелоперского проекта. Сам премьер-министр называет протесты гибридной войной против свободного мира, которую устроили агенты Ирана. И западные массмедиа охотно распространяют эти страшилки, запугивая европейского обывателя.

    Албания давно разорвала дипломатические отношения с Тегераном, а на территории этой страны активно действует прозападная иранская оппозиция, обустроившая в Тиране свою штаб-квартиру. Но причиной социального возмущения стали не вымышленные козни иранцев, а аппетиты американских бизнесменов, которые ведут себя в Восточной Европе как в зависимом колониальном протекторате – что, в сущности, не так далеко от истины.

    Инвестиционная компания, основанная Джаредом Кушнером – зятем Дональда Трампа – собирается построить в Албании огромный курортно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на десять тысяч люксовых номеров, с собственным портом для приема яхт.

    Стоимость этого проекта оценивается в четыре миллиарда долларов. Под застройку должна пойти уникальная природная зона – чистые пляжи Сазани, последнего незастроенного острова в Адриатическом море, а также охраняемая территория на острове Звернеци, которая является природным резерватом. Он известен далеко за пределами Албании – благодаря уникальному разнообразию биологических видов и древнему храму, построенному во времена Византии.

    Красота этих мест впечатляет даже самых искушенных людей – таких как Иванка Трамп, дочь американского президента, которая посетила албанское побережье на яхте своих друзей, в сопровождении занятых в строительстве архитекторов.

    Охраняемый статус заповедных пляжей никого не смутил. Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Албанский парламент внес оперативные поправки в закон об охране природных территорий, чтобы на них можно было развивать отельный туризм, а правительство услужливо предоставило строительству курорта статус стратегического проекта.

    Заповедные земли обнесли забором с колючей проволокой и начали равнять их бульдозерами, не утруждая себя проведением общественных слушаний и консультаций с экологами. Чиновники не мешали этим незаконным действиям, объясняя, что албанцам нужно радоваться строительству фешенебельного иностранного курорта – потому что они смогут наняться на него в качестве прислуги. А недовольных местных жителей поколотила специально нанятая охрана.

    Этот эпизод привлек внимание к уничтожению природной зоны, которая имеет большое международное значение. На пляжах охраняемой природной территории обитают розовые фламинго и кудрявые пеликаны. Там откладывают яйца морские черепахи и выводят детенышей средиземноморские тюлени-монахи, которые находятся под угрозой исчезновения. Когда-то они водились в Крыму, обживая бухты у Севастополя, но исчезли еще до Первой мировой войны – потому что пугливые тюлени не выносят близкого соседства с людьми.

    На заповедной земле останавливаются во время перелета более двухсот видов различных птиц, включая журавлей, летящих на зимовку в Африку из России. Некоторые мигрирующие птицы пережидают холода непосредственно в Албании – я сам наблюдал стаи куликов, обосновавшихся зимой на местных водных угодьях. И вряд ли для них найдется место в элитном американском отеле.

    Недовольство албанцев можно понять. Природное наследие их страны безвозвратно разрушается в угоду большому бизнесу, а местное руководство демонстрирует подчеркнутое низкопоклонство перед западными политиками. Эди Рама бессменно руководит албанским правительством с 2013 года, и его постоянно обвиняют в злостной коррупции. Но Вашингтон и Брюссель прощают премьер-министру все прегрешения, потому что он открыл в Албании военную базу НАТО и считается на Западе преданным и послушным вассалом. 

    «Мы фанатики Евросоюза», – заявил этот политик на прошлой неделе, когда полиция разгоняла протестующих водометами, задерживая недовольных людей по обвинению в нарушении общественного порядка. Эди Рама обещает защищать проект американских девелоперов до конца. Он заверяет, что роскошный курорт, построенный в интересах американских миллиардеров, принесет албанцам достаток и процветание. Но это только подстегивает в стране растущее недовольство.

    Стоит напомнить – Албания является полигоном, где тестируют новые системы контроля над обществом. Прошлой осенью Рама торжественно представил соотечественникам первого в мире виртуального министра – миловидную девушку по имени Диэлла, которая должна обеспечить прозрачность при проведении государственных тендеров. Причем эта программа была разработана при участии специалистов корпорации Microsoft, на основе американских разработок в области искусственного интеллекта – а значит, под фактическим контролем правительства США.

    Албанцы встретили эту затею с неприкрытой иронией. Все понимают – виртуальная чиновница, которой нельзя предъявить официальные обвинения в коррупции, является идеальным прикрытием для масштабного воровства. Но представители европейского истеблишмента отнеслись к Диэлле с заметным энтузиазмом, обеспечив ей восторженные отзывы в прессе.

    Интерес к этому проекту понятен – ведущие европейские политики регулярно обновляют рекордные антирейтинги и давно нуждаются в виртуальном аватаре, выполняющим функции коллективной Урсулы фон дер Ляйен – чтобы проводить непопулярные реформы от имени искусственного интеллекта. Хотя, по иронии судьбы, это возвращает человечество к архаическим временам, когда храмовые жрецы доводили до народа собственную волю от имени беспристрастного неподсудного божества.

    «Революция фламинго» показала, что при реализации этой схемы могут возникнуть непредвиденные проблемы. Столкнувшиеся с наглостью иностранных бизнесменов албанцы вышли протестовать против своего прозападного правительства, обвиняя его в коррупционном сговоре с американской компанией. А местные компрадорские элиты неуклюже пытаются обвинить в происходящем Иран, опасаясь невиртуального гнева своих сограждан.

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