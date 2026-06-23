Национальная ассамблея Кубы провела внеочередную сессию, чтобы утвердить масштабный проект экономических реформ, который представил президент республики Мигель Диас-Канель. Депутаты кубинского парламента одобрили 175 предложений правительства, направленных на либерализацию экономических отношений – перед лицом жесткой топливной блокады и угрозы военной интервенции со стороны США.

Диас-Канель заявил: Куба переживает «самые трудные времена этого столетия». Обращаясь к жителям острова, он призвал их поддержать перемены – чтобы страна выстояла в условиях беспрецедентного давления и не стала американской колонией, которой она являлась до революции 1959 года. Однако при этом президент пообещал «продолжить процесс социалистического строительства, который пережил самую длительную в истории блокаду со стороны величайшей державы мира».

Согласованный план реформ направлен на снятие ограничений для частного бизнеса, сокращение количества государственных ведомств и изменение статуса ряда государственных предприятий. Отныне они станут акционерными обществами, с привлечением иностранного капитала – в том числе, в сфере энергетики, торговли и транспорта. Правительство разрешило создавать частные сельскохозяйственные компании. Кубинские предприятия получат возможность заниматься экспортом и импортом продукции без посредничества государственных органов.

Официальный курс валюты, который составляет сегодня 24 кубинских песо за американский доллар, будет отменен в пользу гибкого рыночного курса, с одновременной легализацией деятельности иностранных банков и частных обменников. Отпущенный в свободное плавание песо пройдет через постепенную девальвацию, хотя она имеет для страны известные риски. Чтобы смягчить последствия этих мер, кубинское государство существенно повысило заработную плату бюджетников – в качестве превентивной меры сглаживания последствий неизбежной инфляции.

В Гаване не скрывают, что эти шаги во многом копируют рыночную либерализацию начала 1990-х годов, которая проходила в Китайской Народной Республике и Социалистической Республике Вьетнам. Политика Пекина и Ханоя предусматривала стимулирование развития рыночного сектора при сохранении общего политического и стратегического контроля со стороны правящих коммунистических партий. И кубинские чиновники обещают перенести этот азиатский опыт на берега Карибского моря, называя его вполне успешным.

Реформы на Острове Свободы вызвали резонанс далеко за его пределами. Постсоветские блогеры дружно пишут, что на Кубе наконец-то началась своя собственная Перестройка, намекая на то, что она должна привести страну к пресловутой «смене режима». Новые рыночные преобразования рассматриваются такими экспертами как подтверждение неэффективности плановой экономики. Хотя сами кубинцы воспринимают это совсем по-другому.

«Это все равно, что связать человеку руки, бросить его в воду и говорить, что он не умеет плавать. Лицемерие и цинизм», – образно выразился один мой гаванский знакомый, инженер, комментируя рассуждения о том, что в экономических проблемах Кубы виноваты «родовые пороки экономической системы советского образца».

Серьезный кризис, который переживает сегодня Остров Свободы, имеет совсем другие причины. Тяжелая ситуация на Кубе вызвана беспрецедентной экономической войной, которую ведут против нее США, комбинируя топливную блокаду с разнообразными санкциями и прямыми угрозами в отношении кубинского руководства. А сам факт того, что кубинская система в течение 67 лет выживает в условиях «всеобъемлющих рестрикций», которые не дают возможности зарабатывать на торговле, привлекать инвестиции и покупать самое необходимое за границей, убедительно говорит о ее жизнеспособности.

Кубинские руководители остаются верны своим идеологическим убеждениям, но их никак нельзя назвать твердокаменными догматиками. Напротив, они всегда демонстрировали завидную тактическую гибкость, которая позволяла находить пути выхода из критических ситуаций.

Стоит напомнить, что «перестройка» начинается на острове как минимум в третий раз. Первая волна умеренных либеральных реформ была инициирована Гаваной еще 35 лет назад. В 1991 году, после распада Советского Союза, Куба оказалась на грани полного экономического коллапса, потеряв финансовую помощь Москвы и оставшись без рынка сбыта своей продукции. На Западе ожидали от кубинского правительства безоговорочной политической капитуляции. Но кубинцы сумели справиться с вызовами и постепенно взяли ситуацию под контроль.

Фидель Кастро объявил о начале «особого периода», который продолжался в течение 10 лет. Коммунистическая партия Кубы открыла страну для иностранных инвесторов – путем создания совместных предприятий под контролем государства. Была проведена реформа энергетического сектора, направленная на экономное потребление топлива, развитие сельского хозяйства и солнечной энергетики. Но главное, кубинское правительство разрешило частичную легализацию частного бизнеса – прежде всего, в туристической сфере, которую сделали ключевым драйвером преодоления кризиса.

США были уверены, что массовый приток иностранных туристов разложит кубинское общество изнутри, приближая падение «коммунистического режима». Но все произошло ровно наоборот. Открытая и яркая Куба влюбила в себя множество людей со всего мира. В Гавану устремились даже американцы – причем, не только в туристических целях. Оскароносный Майкл Мур, самый титулованный режиссер-документалист нашего времени, снял фильм об американских гражданах, которые поехали вместе с ним на Остров Свободы, чтобы получить там бесплатное и качественное лечение. Потому что в самой Америке им это было не по карману.

В 2016 году эксперты снова заговорили о том, что на Кубе началась перестройка – после того, как Гавану посетил с визитом Барак Обама. Вашингтон пытался задушить кубинцев в объятьях, предлагая им смягчить санкции в обмен на либерализацию политической системы и демонтаж «однопартийной коммунистической диктатуры». Но Фидель Кастро, а затем сменивший его Рауль категорически не доверяли американскому руководству и не стали выставлять на торг политическую независимость своего государства.

Сейчас кубинцы также отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США. Потому что администрация Трампа начала понимать, что Куба не развалиться сама собой под прессом действующего сегодня эмбарго.

Куба продолжает оставаться собой – даже сейчас, в условиях тяжелого кризиса, кубинские исследователи провели тестирование новой вакцины против рака, которое вызвало в научном мире большое внимание. И это дает надежду на то, что она выстоит в противостоянии с империалистическим гегемоном, который только что получил звонкую пощечину на Ближнем Востоке.