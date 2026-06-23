  • Новость часаКремль указал на милитаризацию экономики США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Кубе началась третья перестройка

    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    23 июня 2026, 12:00 Мнение

    На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу
    Лавров назвал Зеленского фюрером
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    Стало известно о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    Национальная ассамблея Кубы провела внеочередную сессию, чтобы утвердить масштабный проект экономических реформ, который представил президент республики Мигель Диас-Канель. Депутаты кубинского парламента одобрили 175 предложений правительства, направленных на либерализацию экономических отношений – перед лицом жесткой топливной блокады и угрозы военной интервенции со стороны США.

    Диас-Канель заявил: Куба переживает «самые трудные времена этого столетия». Обращаясь к жителям острова, он призвал их поддержать перемены – чтобы страна выстояла в условиях беспрецедентного давления и не стала американской колонией, которой она являлась до революции 1959 года. Однако при этом президент пообещал «продолжить процесс социалистического строительства, который пережил самую длительную в истории блокаду со стороны величайшей державы мира».

    Согласованный план реформ направлен на снятие ограничений для частного бизнеса, сокращение количества государственных ведомств и изменение статуса ряда государственных предприятий. Отныне они станут акционерными обществами, с привлечением иностранного капитала – в том числе, в сфере энергетики, торговли и транспорта. Правительство разрешило создавать частные сельскохозяйственные компании. Кубинские предприятия получат возможность заниматься экспортом и импортом продукции без посредничества государственных органов.

    Официальный курс валюты, который составляет сегодня 24 кубинских песо за американский доллар, будет отменен в пользу гибкого рыночного курса, с одновременной легализацией деятельности иностранных банков и частных обменников. Отпущенный в свободное плавание песо пройдет через постепенную девальвацию, хотя она имеет для страны известные риски. Чтобы смягчить последствия этих мер, кубинское государство существенно повысило заработную плату бюджетников – в качестве превентивной меры сглаживания последствий неизбежной инфляции.

    В Гаване не скрывают, что эти шаги во многом копируют рыночную либерализацию начала 1990-х годов, которая проходила в Китайской Народной Республике и Социалистической Республике Вьетнам. Политика Пекина и Ханоя предусматривала стимулирование развития рыночного сектора при сохранении общего политического и стратегического контроля со стороны правящих коммунистических партий. И кубинские чиновники обещают перенести этот азиатский опыт на берега Карибского моря, называя его вполне успешным. 

    Реформы на Острове Свободы вызвали резонанс далеко за его пределами. Постсоветские блогеры дружно пишут, что на Кубе наконец-то началась своя собственная Перестройка, намекая на то, что она должна привести страну к пресловутой «смене режима». Новые рыночные преобразования рассматриваются такими экспертами как подтверждение неэффективности плановой экономики. Хотя сами кубинцы воспринимают это совсем по-другому.

    «Это все равно, что связать человеку руки, бросить его в воду и говорить, что он не умеет плавать. Лицемерие и цинизм», – образно выразился один мой гаванский знакомый, инженер, комментируя рассуждения о том, что в экономических проблемах Кубы виноваты «родовые пороки экономической системы советского образца».

    Серьезный кризис, который переживает сегодня Остров Свободы, имеет совсем другие причины. Тяжелая ситуация на Кубе вызвана беспрецедентной экономической войной, которую ведут против нее США, комбинируя топливную блокаду с разнообразными санкциями и прямыми угрозами в отношении кубинского руководства. А сам факт того, что кубинская система в течение 67 лет выживает в условиях «всеобъемлющих рестрикций», которые не дают возможности зарабатывать на торговле, привлекать инвестиции и покупать самое необходимое за границей, убедительно говорит о ее жизнеспособности.

    Кубинские руководители остаются верны своим идеологическим убеждениям, но их никак нельзя назвать твердокаменными догматиками. Напротив, они всегда демонстрировали завидную тактическую гибкость, которая позволяла находить пути выхода из критических ситуаций.

    Стоит напомнить, что «перестройка» начинается на острове как минимум в третий раз. Первая волна умеренных либеральных реформ была инициирована Гаваной еще 35 лет назад. В 1991 году, после распада Советского Союза, Куба оказалась на грани полного экономического коллапса, потеряв финансовую помощь Москвы и оставшись без рынка сбыта своей продукции. На Западе ожидали от кубинского правительства безоговорочной политической капитуляции. Но кубинцы сумели справиться с вызовами и постепенно взяли ситуацию под контроль.

    Фидель Кастро объявил о начале «особого периода», который продолжался в течение 10 лет. Коммунистическая партия Кубы открыла страну для иностранных инвесторов – путем создания совместных предприятий под контролем государства. Была проведена реформа энергетического сектора, направленная на экономное потребление топлива, развитие сельского хозяйства и солнечной энергетики. Но главное, кубинское правительство разрешило частичную легализацию частного бизнеса – прежде всего, в туристической сфере, которую сделали ключевым драйвером преодоления кризиса.

    США были уверены, что массовый приток иностранных туристов разложит кубинское общество изнутри, приближая падение «коммунистического режима». Но все произошло ровно наоборот. Открытая и яркая Куба влюбила в себя множество людей со всего мира. В Гавану устремились даже американцы – причем, не только в туристических целях. Оскароносный Майкл Мур, самый титулованный режиссер-документалист нашего времени, снял фильм об американских гражданах, которые поехали вместе с ним на Остров Свободы, чтобы получить там бесплатное и качественное лечение. Потому что в самой Америке им это было не по карману.

    В 2016 году эксперты снова заговорили о том, что на Кубе началась перестройка – после того, как Гавану посетил с визитом Барак Обама. Вашингтон пытался задушить кубинцев в объятьях, предлагая им смягчить санкции в обмен на либерализацию политической системы и демонтаж «однопартийной коммунистической диктатуры». Но Фидель Кастро, а затем сменивший его Рауль категорически не доверяли американскому руководству и не стали выставлять на торг политическую независимость своего государства.

    Сейчас кубинцы также отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США. Потому что администрация Трампа начала понимать, что Куба не развалиться сама собой под прессом действующего сегодня эмбарго.

    Куба продолжает оставаться собой – даже сейчас, в условиях тяжелого кризиса, кубинские исследователи провели тестирование новой вакцины против рака, которое вызвало в научном мире большое внимание. И это дает надежду на то, что она выстоит в противостоянии с империалистическим гегемоном, который только что получил звонкую пощечину на Ближнем Востоке. 

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    Скачко: Между Украиной и Польшей нет ничего братского
    Отношения Индии и Китая вышли из кризиса
    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии
    Танк Т-90М «Прорыв» доработали с учетом боевого опыта СВО
    Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные
    Российские водители начали скупать таблетки для снижения расхода топлива

    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу

    Россия построила второй газовоз самого высокого ледового класса и к концу года обещает запустить в строй третий. Эти уникальные танкеры крайне нужны российскому СПГ-заводу «Арктик СПГ-2». Без них невозможен круглогодичный вывоз СПГ клиентам. Китай как единственный покупатель подсанкционного СПГ из России уже готовит второй терминал для приема. Однако в этой истории есть несколько ложек дегтя. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор прямо связан с наступлением на Краматорск и Славянск

    Одно из важнейших событий назревает в зоне спецоперации: российские войска формируют позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска. Почему два этих города Донбасса имеют ключевое значение для итогов всей СВО и как происходящее связано с рекордными по масштабам налетами беспилотников ВСУ на Крым и Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше начинают стонать от военных кредитов США

    В Польше подверглось критике то, что считается крупным американским благодеянием: очередной кредит на закупку вооружений. «Полякам досталась роль туземцев, которым "белые господа" выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их, в случае нужды, можно починить», – говорят эксперты и объясняют, в чем главная ловушка, созданная американским ВПК для своих американских союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации