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    США открыли против Кубы «дело врачей»
    17 июля 2026, 11:54 Мнение

    США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

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    США развернули войну с кубинскими врачами, которые работают в различных странах планеты в рамках гуманитарных миссий – помогая оказывать местным жителям полноценную медицинскую помощь и спасая тысячи человеческих жизней.

    По данным издания The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа негласно требует от иностранных государств прекратить любые медицинские контакты с Гаваной, угрожая наказывать за них персональными санкциями для чиновников. Это уже возымело определенный эффект. Ямайка, Гватемала, Гондурас и Багамские острова заморозили продолжительное гуманитарное сотрудничество с кубинцами. А американские дипломаты постепенно усиливают давление, называя борьбу с «вражескими» врачами приоритетной задачей.

    Международные медицинские программы с участием кубинских специалистов давно получили в мире заслуженную известность. Куба имеет прекрасную систему медицинского образования, у истоков которой стоял дипломированный врач Че Гевара. Система здравоохранения была построена на острове по советском образцу и с советской же помощью – чтобы сделать медпомощь доступной для всех кубинцев. И эта задача была успешно решена – благодаря массовой подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.

    Куба уверенно лидирует по количеству врачей на душу населения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в этой стране насчитывается около 9,5 врача на тысячу жителей – почти втрое больше, чем в так называемых развитых странах. По сообщениям международных информационных источников, в кубинской медицинской отрасли заняты не менее 350 тысяч человек – значительная доля населения страны, которое составляет около 11 миллионов.

    В 1970-е годы Куба начала безвозмездно направлять своих врачей в страны Третьего мира – бедные государства Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Кубинцы лечили людей в самых глухих трущобах, где никогда не ступала нога профессионального доктора. Я видел такую миссию в Венесуэле. Кубинские медики поселились среди местной общины в бедном районе, оказывая людям профилактическую помощь и полностью избавив жителей округи от катаракты.

    В начале девяностых, когда Куба перестала получать советские дотации – на фоне ужесточения американской блокады – Гавана попросила у дружественных стран оплачивать эту помощь, чтобы получить критически важные валютные поступления. Однако кубинские программы все равно сохраняют некоммерческий и гуманитарный характер. Оплата услуг кубинских медиков является умеренной по сравнению с мировыми рыночными расценками. А в некоторых местах – например, в охваченном бесконечным кризисом Гаити – поддержка со стороны Кубы осталась практически безвозмездной.

    Сегодня в 56 странах планеты работают около 24 000 кубинских врачей и медицинских специалистов. В этих миссиях, кстати, долгое время участвовала дочь Че Гевары Алейда и многие известные кубинские профессора с мировым именем.

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады. Но главное, кубинские медики поднимают международный авторитет своей родины, разоблачая американские пропагандистские мифы, представляющие Остров свободы беспросветной тюрьмой.

    Западная пресса сочиняла про кубинские программы различные небылицы, заявляя, что медиков заставляют трудиться на «режим Кастро». Однако в эти байки никто не верит – поскольку кубинские медики работают сейчас даже в Западной Европе и полностью открыты для общения с журналистами.

    «Все мы понимаем, в какой экономической ситуации находится Куба. Это взнос, который мы делаем добровольно, потому что Куба обучила нас, воспитала и сделала нас врачами. У нас было совсем другое представление о Европе, о странах первого мира. Мы не думали, что нехватка врачей здесь настолько серьезна», – сказала корреспонденту Euronews доктор скорой помощи Якелин Аревало Крус, которая с 2023 года работает врачом в Италии.

    Власти итальянской провинции Калабрия категорически отказываются разрывать контракты с кубинскими врачами – хотя, по словам итальянских чиновников, американские власти оказывают на них растущий нажим, который начался еще при Джозефе Байдене. Сейчас в Калабрии работает около двухсот кубинских медиков. Они приступили к лечению местных жителей во время коронавирусной пандемии, когда в местных клиниках практически никто не работал.

    «Это была катастрофа. Я в одиночку поддерживал работу приемного отделения», – вспоминает главврач больницы Франческо Москелла, который пригласил к себе кубинских медицинских специалистов. С тех пор кубинцы получили у калабрийцев широкую популярность, и эту программу намерены продолжать дальше – вопреки недовольству со стороны Госдепа США.

    Борьба с кубинскими врачами, которая имеет ярко выраженный антигуманный характер, не принесет Вашингтону ни победы, ни славы – потому что многие государства отказываются уступать в этом вопросе безапелляционному давлению Вашингтона. Попытки уничтожить Кубу путем эмбарго раз за разом срываются, и в этой ситуации американцы могут сделать ставку на прямую агрессию. 

    Как сообщил телеканал CBS News, в Пентагоне разрабатывают сценарии вторжения на Кубу, чтобы оккупировать непокорный остров и установить на нем марионеточный режим. Американские генералы приступили к рассмотрению различных вариантов военной агрессии. По данным журналистов, они готовят масштабную воздушно-десантную операцию сухопутных войск с привлечением элитной 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая давно специализируется на проведении подобных кампаний.

    Государственный секретарь Марко Рубио готовит для вторжения дипломатическое прикрытие. На днях он заявил, что кубинские власти отказываются идти на уступки американцам и не готовы отказаться от «морально обанкротившейся марксистской идеологии». Эти слова расцениваются многими как прелюдия к атаке на Кубу. Но журналисты CBS утверждают, что военные планы американцев сковывает сопротивление Ирана – есть сомнения, что американская армия справится с двумя военными операциями, взвешивая возможные риски нападения на Гавану.

    Угроза американского вторжения остается на сегодня совершенно реальной. А пока США продолжают воевать с безоружными кубинскими врачами – армией гуманистов, которая сражается против отчаяния, болезней и нищеты. 

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США открыли против Кубы «дело врачей»

      Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

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