Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Неизвестные заставили школьницу поджечь автозаправку в Балашихе
В Московской области 15-летняя местная жительница облила терминал АЗС горючей жидкостью из-за психологического давления и шантажа со стороны анонимного собеседника в мессенджере, сообщила глава управления информации и общественных связей ГУ МВД региона Татьяна Петрова.
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили возгорание на автозаправочной станции на Керамической улице в микрорайоне Железнодорожный, пояснила Петрова, передает РИА «Новости».
Злоумышленницей оказалась местная жительница, действовавшая по указанию куратора.
Девочку доставили в полицию.
На допросе в присутствии законных представителей задержанная призналась, что мужчина в переписке угрозами вынудил ее пойти на преступление. Следуя его инструкциям, она попыталась поджечь топливный терминал с помощью спичек, однако работники станции вовремя остановили нарушительницу.
В настоящее время в отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело. Девушке вменяют покушение на умышленное уничтожение имущества, а также совершение террористического акта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года правоохранители поймали в Подольске 13-летнего подростка за попытку сжечь топливную колонку из-за шантажа злоумышленников.
В апреле в Ступине сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего при попытке поджога магазина спецодежды по указанию кураторов из мессенджера.
Месяцем ранее московская полиция нашла устроившего поджог автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова подростка.