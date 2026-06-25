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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

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    25 июня 2026, 12:14 • Новости дня

    Школьник устроил поджог на подмосковной заправке по указке мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подольске поймали 13-летнего подростка, который попытался сжечь топливную колонку из-за шантажа злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Учащийся шестого класса после задержания пояснил, что в мессенджере познакомился с неизвестной, а затем отправил ей свою геолокацию, чтобы встретиться, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Вскоре после этого подростку позвонил неизвестный мужчина.

    Аферист пригрозил использовать полученные координаты для ударов ВСУ, если шестиклассник не выполнит его требования. Испугавшись шантажа, школьник совершил поджог топливной колонки.

    Ранее следователи задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции в Новой Москве.

    23 июня 2026, 21:27 • Новости дня
    Московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученица столичной школы справилась с государственными экзаменами по русскому языку, профильной математике, физике и химии на 100 баллов, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

    Девушка обучалась в инженерном предпрофессиональном классе и неоднократно становилась призером престижных олимпиад, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение департамента.

    «Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и все же теперь это реальность. До сих пор самой не верится», – призналась выпускница.

    Она добавила, что достичь успеха помогли педагоги и активная подготовка с начала 11-го класса. В будущем абитуриентка планирует связать жизнь с естественно-научной сферой, выбирая между ведущими профильными вузами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьник с Камчатки впервые сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов.

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    24 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и разбилась в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отчаянная попытка укрыться от вспыхнувшего в квартире пламени стоила жизни жительнице столицы, прыгнувшей из окна четвертого этажа, сообщили в оперативных службах.

    «В квартире на 4-м этаже жилого дома произошло возгорание. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнула женщина, она погибла», – сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

    Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время огонь полностью ликвидирован, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа из-за пожара в московской квартире.

    В апреле пожилая женщина погибла при возгорании в жилом доме на территории Внуково.

    В том же месяце пожар на улице Вильнюсской унес жизни двух человек.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

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    22 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    На Поклонной горе заложили еловую аллею в честь павших защитников Отечества

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День памяти и скорби возле Музея Победы высадили деревья в честь героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

    В церемонии участвовали ветераны, бойцы СВО, представители власти и волонтеры, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Перед закладкой аллеи собравшиеся возложили цветы.

    Организаторы проекта отчитались о высадке более 27 млн деревьев в седьмом сезоне. Инициатива охватила все российские регионы и 58 государств, включая шесть новых стран. Председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных указал на важность исторического контекста.

    «Мы видим в обществе высокий запрос на справедливость, на честную историю, на имена наших героев. В память о том уникальном поколении победителей, которое нам сохранило нашу историю, наш язык, наши традиции акция нужна как никогда, потому что мы боремся на новых фронтах все за те же вечные ценности», – подчеркнул Двойных.

    Памятные деревья также посадили ветеран СВО Кирилл Моисеенко, певица Татьяна Куртункова и представители бизнеса. Седьмой сезон проекта завершится осенью масштабными высадками в арктических и дальневосточных регионах.

    Напомним, памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби объединили более миллиона человек по всему миру.

    В апреле российско-китайский «Сад дружбы» открыли в Пекине.

    Седьмой сезон международной эколого-патриотической акции стартовал в марте на территории Севастополя и Крыма.

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    24 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили еще три вражеских дрона, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще трех БПЛА», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Глава города уточнил, что в настоящее время последствия инцидента устраняются. По его словам, на местах падения обломков сбитых летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб.

    Ранее в среду средства ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА.

    В марте система ПВО сбила три летевших на город беспилотника.

    В начале года в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак дронов ввели временные ограничения.

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    24 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире многоэтажного дома на востоке столицы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы, главным подозреваемым в жестокой расправе стал ее брат, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Останки нашли в квартире жилого дома на улице Знаменской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемым оказался брат убитой.

    По данным московской прокуратуры, задержанный мужчина 1970 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что нанес сестре смертельные ножевые ранения во время бытовой ссоры, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.

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    24 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    При подлете к Москве сбит еще один беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

    По словам градоначальника, угроза была нейтрализована благодаря слаженным действиям военных, передает РИА «Новости».

    «Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». В настоящее время профильные ведомства продолжают осмотр территории, где упали фрагменты аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 июня силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

    В тот же день Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

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    24 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Жителей Москвы предупредили о переменной облачности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная погода без осадков, воздух прогреется до 25 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем в среду температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла при переменной облачности, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    В Подмосковье столбики термометров могут подняться до отметки 25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

    Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 747 миллиметров ртутного столба.

    В ночь на четверг в Москве похолодает до 11 градусов. По области ночные температуры могут опуститься до 9 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале рабочей недели синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 25 градусов.

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    24 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали три дрона, двигавшихся в направлении Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Российские военные нейтрализовали воздушные цели на подступах к городу, сообщил Сергей Собянин в Max.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил мэр столицы.

    Ранее мэр Москвы сообщил, что на подлете к столице уничтожили два БПЛА.

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    24 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Мошенники заставили подростка поджечь подстанцию в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подросток задержан по обвинению в теракте после поджога трансформаторной подстанции возле станции Мичуринец в Новой Москве, сообщили в Следственном комитете.

    «Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках», – пояснили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    По данным следствия, школьник познакомился на сайте знакомств с якобы девушкой, которая попросила прислать геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся силовиком, и под угрозой распространения компромата заставил подростка совершить поджог.

    Юноше предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, ему избрана мера пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омские правоохранители возбудили дело о диверсии против 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа. В апреле следователи обвинили подмосковного подростка в совершении 16 поджогов на железной дороге по заданию из мессенджера.

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    24 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию

    Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием и выпуск авиарейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации напомнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее в этот день выше названные аэропорты вводили временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня 24 июня силы ПВО уничтожали дроны ВСУ на подлете к Москве, о чем сообщал мэр города Сергей Собянин. К вечеру среды Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских БПЛА над 14 регионами России.


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    24 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Убившую малолетнего сына в Москве женщину отправили на принудительное лечение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нанесшую смертельные удары молотком собственному шестилетнему сыну женщину отправили на принудительное лечение, сообщили в прокуратуре Москвы.

    «По решению суда к 38-летней женщине, совершившей убийство сына, применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в ноябре 2025 года женщина в квартире в Москве ударила молотком по голове шестилетнего сына, а также нанесла ему ножевые ранения. Мальчик скончался.

    Психолого-психиатрическая судебная экспертиза указала, что у женщины есть психическое расстройство, в момент преступления она не могла осознавать «фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

    Ранее в Кировской области женщину заподозрили в убийстве собственного двухмесячного ребенка.

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    25 июня 2026, 02:43 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе осенней погоды в Москву

    Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал свежесть до 20 градусов и небольшие дожди в Москве.

    В конце недели жителей столицы ожидает заметное снижение температуры воздуха и кратковременные осадки, характерные для осеннего периода.

    С четверга по субботу в столичном регионе установится прохладная погода. Воздух в эти дни прогреется максимум до 20 градусов, отметил Шувалов в беседе с РИА «Новости».

    «Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа –  небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно», – сказал он.

    Специалист уточнил, что дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10-12 градусов тепла. Небольшие осадки в светлое время суток возникнут за счет развития дневной конвекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы. Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных. Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.


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    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

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    24 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника, летевших в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заключил градоначальник в Max.

    До этого дрон поразили на подлете к Москве в ночь на среду.

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    24 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны поразили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Отмечается, что специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков сбитого аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил о 84 сбитых БПЛА.

    В небе в районе Севастополя уничтожены девять беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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