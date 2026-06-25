Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Школьник устроил поджог на подмосковной заправке по указке мошенников
В Подольске поймали 13-летнего подростка, который попытался сжечь топливную колонку из-за шантажа злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Учащийся шестого класса после задержания пояснил, что в мессенджере познакомился с неизвестной, а затем отправил ей свою геолокацию, чтобы встретиться, пояснила Волк, передает ТАСС.
Вскоре после этого подростку позвонил неизвестный мужчина.
Аферист пригрозил использовать полученные координаты для ударов ВСУ, если шестиклассник не выполнит его требования. Испугавшись шантажа, школьник совершил поджог топливной колонки.
Ранее следователи задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции в Новой Москве.