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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    34 комментария
    5 августа 2026, 06:40 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил о наступающей на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Знойная погода сохранится в российской столице до конца рабочей недели, столбики термометров могут подняться до отметки в 33 градуса тепла, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «До 33 градусов максимальный прогрев возможен на этой неделе. 7 августа в Москве – 31-33 градуса, 6-го – 30-32, 5-го – 28-30», – заявила метеоролог ТАСС.

    Паршина добавила, что температурных рекордов текущая жара не побьет. Исторические максимумы для этих дней остаются непревзойденными.

    Так, 5 и 6 августа 2010 года воздух прогревался до 36,6 и 37,3 градуса соответственно, а абсолютный рекорд для 7 августа держится с 1920 года и составляет 36,8 градуса.

    В понедельник столичные спасатели предупредили горожан о сильной жаре до 32 градусов.

    В начале прошлого месяца метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.

    В июне специалисты Гидрометцентра ожидали в Московском регионе жару до 33 градусов.

    4 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    @ МВД России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали женщину-водителя за рулем внедорожника Mercedes на 28-м километре МКАД, задержанию предшествовала погоня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.

    В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

    В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.

    В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.

    В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.

    В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.

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    3 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    МЧС: В Москве ожидается сильная жара

    Спасатели предупредили о сильной жаре в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни в российской столице прогнозируется значительное повышение температуры, воздух может прогреться до 32 градусов тепла, предупредили в МЧС.

    В ближайшие четыре дня дневная температура в российской столице может достигнуть 32 градусов, передает РИА «Новости».

    «В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса», – говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

    В связи с погодными условиями спасатели призывают жителей и гостей города проявлять осторожность. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше питьевой воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 31 градуса.

    Месяцем ранее Гидрометцентр предупреждал о сохранении 30-градусной жары в Московском регионе.

    Между тем представители МЧС рекомендовали жителям плавать исключительно в специально оборудованных местах.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Гособвинение собралось обжаловать приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Антон Антонов

    Представителей гособвинения не устроил вынесенный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которой назначили условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил источник.

    «Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», – сообщил источник ТАСС.

    Гособвинение обжалует наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда и намерено добиваться его ужесточения. Для Лерчек планируют требовать шестилетнего условного срока. Кроме того, в апелляции надзорное ведомство попросит увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

    Как отметил источник, такие меры соответствуют позиции, которую в ходе прений сторон в минувшую пятницу озвучили прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

    Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

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    4 августа 2026, 22:02 • Новости дня
    Лондон пережил первый за 155 лет месяц без дождей

    Tекст: Вера Басилая

    Дождь не шел в Лондоне в течение полного календарного месяца впервые за 155 лет с 1871 года, сообщает портал Semafor.

    По данным Semafor, рекордное отсутствие осадков в течение полного календарного месяца зафиксировано в столице Британии впервые с 1871 года. Издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров предупреждает о возможном недостатке продуктов питания из-за экстремальных погодных условий, передает РИА «Новости».

    «В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя», – отмечается в публикации. В конце июля на половине территории Англии официально объявили режим засухи.

    Британское метеорологическое бюро констатировало самый долгий период без дождей на юго-востоке страны за последние 30 лет. В июне температура превысила 37 градусов, установив новый исторический максимум.

    Аномальная засуха в Великобритании привела к дефициту овощей на внутреннем рынке.

    Жертвами майской и июньской жары в Соединенном Королевстве стали почти 3 тыс. человек.

    Экстремальные температуры сорвали тысячи плановых операций в британских больницах.


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    5 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтоженных силами ПВО на подлете к Москве десяти дронах.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Через некоторое время Собянин добавил, что силы ПВО отработали еще по двум беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА. В ночь на среду аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.


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    3 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Суд в Москве вернул работу уволенному за плохую игру пианисту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано и обязал выплатить ему компенсацию в 1,2 млн рублей, говорится в судебных материалах.

    Суд в Москве постановил взыскать с оркестра 1,2 млн рублей в пользу пианиста, уволенного после испытательного срока за низкое мастерство исполнения, передает РИА «Новости».

    Мужчина был принят на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тыс. рублей.

    Работодатель решил расторгнуть договор, ссылаясь на то, что музыкант не держал ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и не выполнял задачи художественного руководителя.

    Увольнение состоялось 14 декабря 2025 года, однако уведомление артисту вручили лишь на следующий день. Кроме того, при трудоустройстве его не ознакомили с должностной инструкцией.

    «При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей», – установил суд.

    Инстанция отметила, что к дисциплинарной ответственности пианист не привлекался, а конкретных указаний по устранению недостатков не получал.

    Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей за вынужденный прогул, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Ранее уволенная за кормление кота уборщица подала иск к бывшему работодателю.

    Совет Госдумы отклонил инициативу об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении.

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    3 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Напавших на подростков в костюмах зверей в Москве отправили под суд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Материалы уголовного дела о разбойном нападении на поклонников субкультуры фурри направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

    Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.

    Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.

    Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.

    Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.

    Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».

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    3 августа 2026, 06:52 • Новости дня
    В РПЦ сообщили о планах сдать 10 храмов в Москве в 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца года строители в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 православных храмов, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    «На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть – в четвертом квартале», – заявил представитель РПЦ ТАСС.

    Священнослужитель также добавил, что начиная с 2009 года на территории столицы было построено и открыто 152 религиозных учреждения.

    В начале этого года в столице прошла торжественная церемония установки креста на главный купол строящегося храма Феодора Ушакова.

    В конце прошлого года Патриарх Кирилл освятил сто двадцатый построенный по городской программе храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.

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    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Туристический автобус столкнулся с трамваем в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авария с участием общественного и экскурсионного транспорта произошла на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе метро Москвы.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Проспекте Мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный метрополитен.

    В аварии никто не получил травм.

    Там столкнулись туристический автобус и трамвай, следовавший по маршруту №17.

    По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель экскурсионного транспорта. На перекрестке он не уступил дорогу рельсовой машине. Из-за удара произошел сход первой тележки вагона.

    Сейчас обстоятельства и детали инцидента выясняют сотрудники автоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Нижегородской улице Москвы столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

    Несколькими днями ранее в Московской области легковая машина врезалась во встречный рейсовый автобус.

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    4 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару

    Кардиолог Алексеенко заявил об опасности ледяной воды в жару

    Tекст: Катерина Туманова

    Для безопасного охлаждения в жаркую погоду следует использовать влажное полотенце и воду комнатной температуры, избегая резких температурных перепадов, сообщил главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко.

    «Взрослым поможет применение прохладного душа. Можно просто смочить полотенце прохладной водой и положить на лоб, оголенные участки конечностей. Подойдут любые физические методы охлаждения, но с использованием прохладной, а не ледяной воды, чтобы не было резких перепадов температур и соответственно изменения тонуса сосудов», – пояснил специалист РИА «Новости».

    Для младенцев врач рекомендовал исключительно физические методы снижения температуры тела. По словам кардиолога, детей можно споласкивать водой, которая должна быть немного прохладнее комнатной температуры.

    Важно не подвергать детский организм стрессу из-за резких перепадов температуры. Для взрослых резкое изменение температуры тоже может навредить и привести к нарушению тонуса сосудов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС предупредили о том, что в Москве ожидается сильная жара. Психотерапевт рассказала о причинах и симптомах развития летней депрессии. Косметолог дала советы по уходу за кожей в жару.

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    4 августа 2026, 09:20 • Новости дня
    В Москве под суд отдали обвиняемых в нападении на полицейского автоподставщиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перед судом за инсценировку автомобильной аварии ради вымогательства денег и применение насилия к полицейскому предстанут трое молодых людей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    Фигурантам вменяют групповое вымогательство по предварительному сговору, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.

    Басманный суд ранее заключил совершеннолетних обвиняемых под стражу. Их юную сообщницу отправили под домашний арест. Сейчас материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в судебной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на инспектора ДПС.

    В Московской области оперативники задержали подозреваемых в применении насилия к представителю власти.

    Вскоре сотрудники ведомства предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве.

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    4 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Ученые сообщили о полном завершении затяжной магнитной бури

    ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле завершилась

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная обстановка на Земле полностью нормализовалась после затяжных остаточных возмущений, а индекс вспышечной активности Солнца стремительно опустился до околонулевой отметки.

    Магнитная буря, начавшаяся 2 августа, полностью завершилась, остаточные возмущения прекратились и рисков возобновления активности нет, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «На данный момент все риски возобновления активности сняты, и можно писать о завершении события с чистой совестью», – сообщили эксперты. Сама фаза бури закончилась еще в воскресенье, но после этого более суток продолжались остаточные возмущения.

    Сейчас ситуация на Солнце выглядит спокойно. Вспышечная активность стремительно падает: индекс активности составляет 0,1 из 10, а индекс полярных сияний – 1,2 из 10. Ученые готовятся к грядущему полному солнечному затмению, во время которого можно будет увидеть белую корону Солнца и провести научные эксперименты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа ученые спрогнозировали приход к Земле облака солнечной плазмы.

    В середине июля специалисты предупредили о возмущениях геомагнитного поля из-за роста плотности солнечного ветра. Перед этим исследователи зафиксировали завершение двухнедельного периода высокой активности на Солнце.

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    4 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки дронов в Мах. По его словам, системы защиты сработали своевременно.

    «Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.

    Ранее на подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных аппарата.

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    4 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Домодедово работает с приемом и выпуском рейсов по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией силы ПВО уничтожили  131 дрон ВСУ. При этом в течение понедельника российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА.

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    4 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона в течение дня летели 184 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большинство из них нейтрализовано на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что 4 августа атака продолжалась с половины девятого утра до десяти часов вечера. В сторону столичного региона было направлено 184 беспилотника.

    Большая часть вражеских дронов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к городу. Непосредственно перед Москвой дежурные расчеты уничтожили 18 БПЛА.

    Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице беспилотников.

    В двадцатых числах июля военные нейтрализовали более 400 вражеских дронов.

    Несколькими днями ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки 200 аппаратов.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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