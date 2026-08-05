Гидрометцентр предупредил о наступающей на Москву жаре

Tекст: Алексей Дегтярёв

«До 33 градусов максимальный прогрев возможен на этой неделе. 7 августа в Москве – 31-33 градуса, 6-го – 30-32, 5-го – 28-30», – заявила метеоролог ТАСС.

Паршина добавила, что температурных рекордов текущая жара не побьет. Исторические максимумы для этих дней остаются непревзойденными.

Так, 5 и 6 августа 2010 года воздух прогревался до 36,6 и 37,3 градуса соответственно, а абсолютный рекорд для 7 августа держится с 1920 года и составляет 36,8 градуса.

В понедельник столичные спасатели предупредили горожан о сильной жаре до 32 градусов.

В начале прошлого месяца метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.

В июне специалисты Гидрометцентра ожидали в Московском регионе жару до 33 градусов.