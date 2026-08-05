Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
В Татарстане после атаки БПЛА загорелся гражданский объект
В Зеленодольском районе Татарстана после уничтожения украинского беспилотника загорелся гражданский объект, возгорание ликвидировано, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Зеленодольском районе Татарстана, сообщил Афанасьев в Max.
По его словам, в результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
В результате происшествия никто не пострадал, на месте продолжают работать оперативные службы. В районе сохраняется режим опасности, жителей призывают соблюдать меры предосторожности.
В конце июля украинский беспилотник совершил попытку атаки на логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана.
После оперативной эвакуации сотрудников складской комплекс Ozon возобновил работу в штатном режиме.