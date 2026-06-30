Сотрудник МЧС погиб при повторной атаке дрона на Донецк

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС, пострадали трое, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Огнеборцы прибыли для ликвидации пожара на двух грузовых автомобилях, которые ранее подверглись нападению беспилотника. В процессе работы по ним был нанесен повторный удар. Четверо сотрудников получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Несмотря на собственные осколочные ранения, один из пожарных сумел спасти жизнь водителю автоцистерны. Он вовремя наложил кровоостанавливающий жгут до прибытия скорой помощи, остановив артериальное кровотечение.

К сожалению, врачам не удалось спасти командира отделения. В ведомстве уточнили, что в больнице у него остановилось сердце из-за травм, несовместимых с жизнью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июня сотрудник МЧС пострадал при повторном ударе беспилотника по пожарной автоцистерне. Спустя два дня в Горловке из-за атаки украинского дрона на жилой дом погибли три человека.