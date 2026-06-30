Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.3 комментария
Сотрудник МЧС погиб при повторной атаке дрона на Донецк
Во время тушения загоревшихся грузовиков в Донецке пожарные попали под повторный сброс взрывчатки с украинского дрона, смертельные ранения получил командир отряда, сообщили в МЧС.
В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС, пострадали трое, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Огнеборцы прибыли для ликвидации пожара на двух грузовых автомобилях, которые ранее подверглись нападению беспилотника. В процессе работы по ним был нанесен повторный удар. Четверо сотрудников получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
Несмотря на собственные осколочные ранения, один из пожарных сумел спасти жизнь водителю автоцистерны. Он вовремя наложил кровоостанавливающий жгут до прибытия скорой помощи, остановив артериальное кровотечение.
К сожалению, врачам не удалось спасти командира отделения. В ведомстве уточнили, что в больнице у него остановилось сердце из-за травм, несовместимых с жизнью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июня сотрудник МЧС пострадал при повторном ударе беспилотника по пожарной автоцистерне. Спустя два дня в Горловке из-за атаки украинского дрона на жилой дом погибли три человека.