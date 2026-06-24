Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Под завалами атакованного БПЛА дома в Горловке погибли три человека
В результате ночного удара беспилотника Вооруженных сил Украины по жилому дому в Донецкой народной республике погибли три человека, еще одна женщина тяжело ранена, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС Илья Кравчук.
Как заявил Кравчук: «По состоянию на 11.00 [мск] 24 июня сотрудники МЧС извлекли из-под завалов троих погибших», передает ТАСС.
В обрушившемся подъезде пятиэтажки на улице Миллеровской находились десять человек, семерым удалось эвакуироваться по уцелевшей лестнице.
Мэр города Иван Приходько уточнил, что беспилотник нес около 12 кг тротила. По его словам, один подъезд полностью разрушен и подлежит сносу, однако угрозы обрушения соседних секций нет благодаря деформационным швам.
Среди погибших оказались 20-летний молодой человек, недавно вернувшийся из армии, и его пожилая бабушка. Мать погибшего юноши получила тяжелые ранения и была госпитализирована. Власти обещают расселить жильцов пострадавшего подъезда, где находились восемь жилых квартир, в течение двух суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько сообщил об увеличении числа жертв удара беспилотника до трех человек.
Изначально при атаке украинских дронов погибли двое мирных жителей.
Двумя днями ранее украинские войска атаковали переполненный пассажирский автобус в Калининском районе города.