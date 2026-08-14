СК установил причастность генерала ВСУ Баргилевича к карательным операциям

Tекст: Антон Антонов

«В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса, установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

По данным следствия, с апреля 2014 года Баргилевич на различных командных должностях участвовал в карательных военизированных операциях на территории Донбасса. С февраля 2024 по март 2025 года он занимал пост начальника Генштаба ВСУ и в этом качестве организовывал и планировал проведение таких операций.

СК отмечает, что генерал отдавал подчиненным «преступные приказы» о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. В результате была допущена массовая гибель и ранения мирных жителей, включая детей. В отношении Баргилевича вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске.

Сообщается, что с 2014 года открыто более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.