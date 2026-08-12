На Украине ликвидировали почти 100 мошеннических кол-центров

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о ликвидации почти 100 мошеннических кол-центров, передает ТАСС.

«При процессуальном руководстве органов прокуратуры проходит масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции по разоблачению таких центров по всей стране», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам генпрокурора, только с начала прошлой недели силовики провели 411 обысков. В результате прекращена деятельность 94 подпольных центров и ликвидировано 1794 рабочих места операторов. У злоумышленников изъяли более двух млн долларов, 64 тыс. евро, наличные гривны, килограмм золота в слитках, а также элитные автомобили и дорогие часы.

Жертвами мошенников становились граждане Украины, Израиля, Казахстана, стран Евросоюза и Центральной Азии. Предварительный ущерб оценивается в сумму свыше 100 млн гривен, что составляет более 2,2 млн долларов. Ранее сообщалось, что индустрия таких кол-центров на Украине способна приносить до одного млрд долларов ежемесячно, а на работу в них активно привлекают молодежь через социальные сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские правоохранители устроили серию задержаний организаторов подпольных телефонных узлов в Днепропетровской области.

Ежемесячная выручка подобных преступных организаций достигает одного миллиарда долларов.

Всего на территории страны действуют более десяти тысяч мошеннических кол-центров.