Восемь человек пострадали при массированной атаке на Краснодарский край

Tекст: Катерина Туманова

«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно – санавиация доставит их в Краснодар», – написал он.

Кондратьев уточнил, что в результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.

Он добавил, что в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах края все службы приведены в состояние максимальной готовности. Отражение атаки продолжается.

