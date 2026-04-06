Восемь человек пострадали при массированной атаке на Краснодарский край
Краснодарский край с утра воскресенья атакуют беспилотники ВСУ, в городах региона работают системы оповещения, наиболее серьезная ситуация в Новороссийске, где пострадали восемь человек, двое из них дети, сообщил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно – санавиация доставит их в Краснодар», – написал он.
Кондратьев уточнил, что в результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
Он добавил, что в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах края все службы приведены в состояние максимальной готовности. Отражение атаки продолжается.
Напомним, глава города сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть районов Севастополя 5 апреля осталась без света после падения осколка БПЛА. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении 148 украинских БПЛА за три часа.