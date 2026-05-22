«Калашников» показал новый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью более 100 км

«Калашников» представил новый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью более 100 км
Российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас, способный поражать движущиеся цели на дистанции свыше сотни километров и оснащенный оптико-электронной системой наведения.
Оружейный концерн «Калашников» впервые продемонстрировал управляемый боеприпас «Куб-10МЭ», дальность полета которого превышает 100 км. Новинку представил журналистам генеральный директор предприятия Алан Лушников в подмосковном парке «Патриот», передает корреспондент ТАСС.
«Он разработан по итогам работы на театре специальной военной операции и реализует все самые последние задачи, которые перед нами ставит заказчик», – заявил руководитель концерна. Среди ключевых особенностей комплекса выделяют оптико-электронную систему наведения для поражения движущихся целей и повышенную защиту от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Боеприпас также оборудован системой аэрофото- и видеосъемки, способной записывать информацию с борта. «Куб-10МЭ» может функционировать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Аппарат выполняет задачи на высотах от 80 до 1 800 метров при крейсерской скорости 120 км/ч, работая в любое время суток и при сложных погодных условиях.
Ранее «Калашников» начал поставлять в вооруженные силы новые барражирующие боеприпасы «Куб-10» с различными характеристиками для поражения целей разного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тактический комплекс «Куб-10МЭ» для поражения целей на дистанции свыше 100 километров отечественные оружейники разработали в феврале. А в конце прошлого года концерн «Калашников» завершил поставку государственному заказчику управляемых аппаратов «Куб-2».