«Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
Третье за сутки сообщение прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Радиостанция Судного дня».
Третий за день сигнал был зафиксирован в эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», передает РИА «Новости». Сообщение прозвучало в 17:10 по московскому времени и содержало кодовое слово «Фликобыт». Информацию о передаче сигнала опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает вещание этой станции.
УВБ-76 – это военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. Она известна тем, что большую часть времени транслирует короткие жужжащие сигналы, за что и получила второе название – «Жужжалка». Станция давно привлекает внимание исследователей и радиолюбителей, поскольку такие сообщения различаются по редкости и необычности содержания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на частоте радиостанции УВБ-76 прозвучали сигналы «Тележка» и «Деликатный».