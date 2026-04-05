Сигнал «Тележка» прозвучал на «Радио Судного дня»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сигнал с кодовым названием «Тележка» прозвучал в эфире военной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», сообщает РИА «Новости». Это сообщение было зафиксировано в воскресенье в 14:17 по московскому времени, уточняет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает передачи радиостанции.

УВБ-76 – российская радиостанция, работающая с 1970-х годов на длинных радиоволнах. Обычно она транслирует монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное имя «Жужжалка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сигнал «Тегобаск» был зафиксирован в эфире радиостанции УВБ-76 в среду в 12.57 по московскому времени. Сигнал «Шмон» прозвучал в эфире «Радиостанции Судного дня» в четверг в 13.10 по московскому времени. Ранее шесть новых сигналов с позывными «Греховный», «Опустение», «Абстракция», «Блицосидр», «Вихлянье» и «Барак» прозвучали в эфире загадочной радиостанции УВБ-76.