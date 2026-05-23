Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации
Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
«Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.
Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.
По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.
Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.