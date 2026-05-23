Силы ПВО сбили 11 украинских дронов над пятью регионами

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над пятью регионами России

Tекст: Вера Басилая

В период с двух часов дня до восьми вечера по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило в Max Минобороны.

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей. Кроме того, попытка атаки была пресечена в воздушном пространстве Краснодарского края.

Ранее силы ПВО минувшей ночью уничтожили 348 украинских беспилотников.