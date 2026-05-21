Мерц предложил распространить на Украину обязательство ЕС о взаимной обороне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц направил письмо руководству институтов Евросоюза с предложением предоставить Украине статус ассоциированного члена объединения, передает РИА «Новости».

Эта инициатива предполагает распространение на Киев обязательства о взаимной обороне, предусмотренного Договором о ЕС.

«Мерц предлагает, чтобы государства-члены взяли на себя политическое обязательство применять к Украине положение о взаимной обороне из Договора о ЕС (статья 42.7), что создало бы «существенную гарантию безопасности»», – отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Положение статьи обязывает страны-участницы оказывать помощь в случае вооруженного нападения на одного из членов. При этом четких процедур реализации этих гарантий пока нет, и вопрос о применении военных мер остается открытым.

По мнению канцлера ФРГ, такой шаг позволит Украине существенно приблизиться к полноправному членству в Евросоюзе без внесения изменений в действующие договоры. Для этого потребуется лишь твердое политическое согласие стран-участниц.

Мерц также подчеркнул, что статус ассоциированного члена может быть отозван, если Киев допустит нарушения базовых ценностей ЕС, в том числе в сфере верховенства права. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на вступлении страны в Евросоюз в 2027 году, однако европейские политики неоднократно указывали на необходимость масштабных реформ перед рассмотрением этого вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса.

В апреле немецкий лидер выступил против немедленного вступления Киева в европейское сообщество.

Ради заключения мира и евроинтеграции политик допустил вероятность территориальных уступок со стороны украинских властей.