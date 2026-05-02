Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова заявила, что выполнение задач спецоперации на Украине станет гарантией справедливости для погибших при поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, передает РИА «Новости». По ее словам, только достижение целей специальной военной операции обеспечит восстановление справедливости для жертв той трагедии.

Она объяснила, что украинские власти, несмотря на прежние обещания расследовать события и наказать виновных, так и не обеспечили справедливое расследование, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на Украине само понятие справедливости утратило смысл. Захарова добавила, что сегодня слово «справедливость» на Украине, по ее мнению, превратилось в оксюморон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека обвинил украинские власти в непринятии мер для спасения людей во время одесской трагедии.

Представители местного подполья пообещали отомстить за гибель активистов в Доме профсоюзов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эти события одним из проявлений нацизма на Украине.