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Володин: Трагедия 2 мая в Одессе стала одним из проявлений нацизма на Украине
Володин: Трагедия в одесском Доме профсоюзов стала одним из проявлений нацизма на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.
Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны, написал он в своем Telegram-канале.
Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что 2 мая 2014 года нацисты из «Правого сектора*» устроили беспорядки в Одессе, разгромили палаточный городок сторонников референдума о статусе русского языка, а затем подожгли Дом профсоюзов, где укрылись люди. Погибли 48 человек, в том числе беременная женщина, которую задушили, сообщил Володин.
По его словам, киевский режим переписывает историю Одессы, снося памятники Екатерине II, Суворову, Горькому и меняя названия улиц, связанные с Россией и СССР. «Из школьной программы убрали русских писателей. Жителей города наказывают за использование русского языка. Вот что такое нацизм», – подчеркнул Володин.
Ранее экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ