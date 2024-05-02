Володин: Трагедия 2 мая в Одессе стала одним из проявлений нацизма на Украине

Володин: Трагедия в одесском Доме профсоюзов стала одним из проявлений нацизма на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны, написал он в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что 2 мая 2014 года нацисты из «Правого сектора*» устроили беспорядки в Одессе, разгромили палаточный городок сторонников референдума о статусе русского языка, а затем подожгли Дом профсоюзов, где укрылись люди. Погибли 48 человек, в том числе беременная женщина, которую задушили, сообщил Володин.

По его словам, киевский режим переписывает историю Одессы, снося памятники Екатерине II, Суворову, Горькому и меняя названия улиц, связанные с Россией и СССР. «Из школьной программы убрали русских писателей. Жителей города наказывают за использование русского языка. Вот что такое нацизм», – подчеркнул Володин.

Ранее экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51.