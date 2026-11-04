Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

Tекст: Катерина Туманова

«По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца». Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».