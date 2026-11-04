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Следствие исключило причастность к исчезновению Усольцевых сына Ирины
СК: Сын Усольцевой не причастен к исчезновению семьи в тайге
Следственный комитет не обнаружил доказательств причастности Даниила Баталова к исчезновению его матери Ирины Усольцевой с семьей в тайге, заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.
«Был ли Баталов в районе Кутурчин? Нет, не был. Доказательств, что он связан с исчезновением семьи, нет», – заявила Сырымбетова РИА «Новости».
Летом Баталов допустил возможный побег семьи в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи нашли паспорта семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге больше года назад, у них дома. Они также сообщили об отсутствии следов семьи в осмотренных охотничьих избах. СК исключил побег Усольцевых на вертолете.