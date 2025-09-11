  • Новость часаТрамп пригрозил «найти всех» виновных в убийстве Кирка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий
    Маск возложил ответственность за смерть Кирка на левых
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине
    Глава РФПИ Дмитриев указал на «мировое значение» покушения на Кирка
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    20 комментариев
    11 сентября 2025, 04:30 • Новости дня

    Путин освободил от должности начальников МВД Сахалина и Ингушетии

    Путин освободил от должностей генералов полиции Исагулова и Коробкина

    Tекст: Антон Антонов

    От должностей освобождены руководители управления МВД по Сахалинской области и МВД Ингушетии Арсен Исагулов и Михаил Коробкин, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    О том, что генерал-майор полиции Исагулов и генерал-лейтенант полиции Коробкин освобождены от должностей сообщает «МВД Медиа».

    Напомним, летом у Коробкина в Ингушетии прошли обыски. На Сахалине четверым сотрудникам местного управления МВД вменили участие в схеме, позволившей легализовать около 1 тыс. иностранцев с использованием фиктивных документов.

    8 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    @ Шеметов Максим/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    Комментарии (12)
    8 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», – сказано в указе.

    8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

    Ранее Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров «Известий» Александра Федорчака и Первого канала Анну Прокофьеву, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова, а также водителя съемочной группы Александра Сиркели.

    Комментарии (35)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.

    По итогам мероприятия пресс-служба президента Бразилии опубликовала сообщение, в котором отмечается, что страны блока провели комплексную оценку текущей международной ситуации, передает РИА «Новости».

    В результате достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку. В заявлении отмечается, что новый порядок должен лучше отражать происходящие преобразования и эффективнее реагировать на нужды глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Встреча завершилась обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Участники саммита договорились сотрудничать по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией. Кроме того, Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график.


    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит в онлайн-формате.

    Организатором встречи стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступил с инициативой обсуждения актуальных вопросов для стран-участниц, передает ТАСС.

    Главной темой саммита стали угрозы формированию многополярного мироустройства, а также выработка совместного ответа объединения на тарифные меры и санкции со стороны США.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Комментарии (11152)
    8 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль показал кадры участия по видеосвязи президента России Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Саммит состоялся по инициативе Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.

    В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей между странами БРИКС с учетом текущей ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятияю

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп заявил о затягивании Россией урегулирования по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы растягивает процесс мирного урегулирования по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.

    До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин поручил увеличить срок записи к врачу через Госуслуги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть возможность увеличения срока для записи к врачу через портал «Госуслуги».

    Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличить срок записи к врачам и лечебным процедурам на портале «Госуслуги». Об этом говорится в перечне поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, Мишустин должен будет представить доклад о результатах проделанной работы до 20 ноября 2026 года.

    Ранее Путин заявил, что 100% госуслуг в ближайшие годы должны начать предоставлять в электронном виде.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами

    Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов

    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами
    @ t.me/rodnaya_igrushka

    Tекст: Олег Исайченко

    В России есть множество специалистов, способных создавать детские игрушки. Их проекты пропитаны традиционными для России ценностями, а потому помочь им попасть на рынок – важнейшая задача для государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали наставники конкурса «Родная игрушка» Александр Беспамятных и Данил Соболев. Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка».

    «Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».

    Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.

    «В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.

    «И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.

    Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказал другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – отметил собеседник. – «Другой участник трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея».

    «В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.

    Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.

    «Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – отметил президент в своем обращении.

    Глава государства выразил уверенность, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».

    В свою очередь Кириенко отметил, что на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок из всех 89 субъектов России. И в каждой представленной идее была «частичка души и сердца». «"Родная игрушка" – это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей», – подчеркнул он.

    «Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – сказал Кириенко. В частности, он напомнил, что космонавт Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о создании развлечения для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.

    Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 20:19 • Новости дня
    Анонсирован госвизит Путина в Таджикистан

    Замглавы МИД Панкин: Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале октября президент России Владимир Путин планирует нанести государственный визит в Таджикистан, где ожидаются переговоры по дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран.

    О предстоящем визите Путина в Таджикистан сообщил замглавы МИД Александр Панкин, передает ТАСС. Официальный визит запланирован на 9 октября и носит государственный характер.

    Панкин подчеркнул, что президенты России и Таджикистана задают тон двустороннему сотрудничеству и служат примером сохранения дружбы в сложных мировых условиях.

    По словам дипломата, эта поездка даст новый мощный импульс развитию многосторонних связей между странами и поможет найти новые направления для двусторонних контактов.

    В августе в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ключевых итогах переговоров России и США.

    Ранее Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал значимость Таджикистана как стратегического партнера России в Центральной Азии.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин указал на спад сельского хозяйства Смоленской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным президент России Владимир Путин обратил внимание на небольшое снижение результатов в аграрном секторе региона.

    «Сельское хозяйство у вас немножко припало в прошлом году», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в Смоленской области созданы условия для инвестиционного развития: действуют территория опережающего развития и особая экономическая зона. Президент поинтересовался у губернатора, насколько успешно функционируют эти экономические инструменты.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства и одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль пообещал опубликовать релиз после закрытого саммита БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам онлайн-встречи лидеров БРИКС Кремль опубликует краткое сообщение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, саммит БРИКС проходит полностью в закрытом режиме, а выступление президента России Владимира Путина не будет транслироваться для СМИ, передает ТАСС.

    «По завершении мы дадим краткое сообщение», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Путину в «Сириусе» показали молодильную клубнику и новый виноград «мерло»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президенту России Владимиру Путину в научно-технологическом университете «Сириус» показали новые сорта растений, создаваемые с помощью технологии редактирования генома.

    Среди новинок – виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, и клубника, которая содержит в 12 раз больше кверцетина – природного антиоксиданта, передает ТАСС.

    «Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция», – рассказал председатель Ученого совета университета «Сириус» Роман Иванов.

    По его словам, ученые просто ускоряют эволюцию в сотни раз. Ученые подчеркивают, что новые сорта – это не ГМО-продукция, так как в них не переносится чужеродный генетический материал.

    Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» и пообщался с молодыми учеными.


    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения
    Вокруг Белого дома установили оцепление после убийства Кирка
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России
    МИД выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с БПЛА
    Прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода
    Скончался посол России в отставке Сергей Яковлев
    Ученые НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Марсе

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации